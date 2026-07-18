マンチェスター・ユナイテッドは今夏、アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスの2人を獲得し、8000万ポンド以上を投じた。さらにリーズからGKカール・ダーロウをフリーで迎え入れた。 報道によると、キャリックは左サイド、中盤、セカンドストライカーの補強も検討している。

CBの不足が深刻で、新戦力の獲得が急務だ。 マタイス・デ・リフトは背中の怪我で依然離脱中。リサンドロ・マルティネスもW杯出場の影響で合流が遅れる見込みだ。そのため、現時点でキャリック監督が頼れるセンターバックはハリー・マグワイア、レニー・ヨロ、エイデン・ヘヴンの3人だけという状況だ。



