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マンチェスター・ユナイテッドが、リーグ・ワンに降格したレスターのDF獲得を検討している。
レッド・デビルズ、守備陣の補強を目指す
マンチェスター・ユナイテッドは今夏、アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスの2人を獲得し、8000万ポンド以上を投じた。さらにリーズからGKカール・ダーロウをフリーで迎え入れた。 報道によると、キャリックは左サイド、中盤、セカンドストライカーの補強も検討している。
CBの不足が深刻で、新戦力の獲得が急務だ。 マタイス・デ・リフトは背中の怪我で依然離脱中。リサンドロ・マルティネスもW杯出場の影響で合流が遅れる見込みだ。そのため、現時点でキャリック監督が頼れるセンターバックはハリー・マグワイア、レニー・ヨロ、エイデン・ヘヴンの3人だけという状況だ。
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レスター・シティの若手スターを追って
戦力層の薄さを補うため、マンチェスター・ユナイテッドはネルソンを最優先ターゲットに据えた。『デイリー・メール』によると、22歳のDFは今夏キング・パワー・スタジアムを去りたいとレスター・シティに伝えたという。 クラブのアカデミー出身で高く評価されるネルソンは、2年連続降格で3部へ転落したチームで唯一の光明だった。今季は27試合に出場した。
クラブが苦戦しても、彼の個人評価は欧州で高い。ウェストハムが強く興味を示し、トリノやボルシアMGも正式オファーを提示したが既に拒否された。マンチェスター・ユナイテッドからの関心は、彼にとって大きな飛躍の機会となる。来季リーグ・ワンに降格するより、最高レベルで成長したいと望んでいる。
過去最高を記録した企業価値
ネルソンの獲得はマンチェスター・ユナイテッドにとって容易ではない。レスターは1,000万ポンドの評価額を頑なに守っているからだ。この金額で移籍が成立すれば、ネルソンはリーグ・ワン史上3番目に高額な選手となる。ユナイテッドのスカウトがこれを適正と見るか、レスターの降格を理由に減額を交渉するかは不明だ。
ネルソンは高さだけでなく汎用性も高く、キャリック体制の戦術にフィットする。左サイドバックもこなせるため、このポジションの弱さを補える。ルーク・ショーは前季無傷だったが、過去の故障歴が不安材料だ。 さらに、アモリム監督がドルグを獲得したのは守備より攻撃の役割のためとみられる。
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チャンピオンズリーグに向けた準備
チャンピオンズリーグ復帰と過密日程に対応するため、マンチェスター・ユナイテッドは契約残り1年のレスター・ネルソン獲得でチーム層を厚くする。マルチロールで負傷リスクを減らす狙い。ヘルシンキでのレックサム戦後、プレシーズンが続く中、地元出身の彼を巡る交渉は加速見込み。移籍市場閉幕前に4人目の大型補強を確実にしたい。
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