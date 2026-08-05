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マンチェスター・ユナイテッドが、マイケル・キャリックが野心的な獲得を画策する中、アーセナルの逸材マイルズ・ルイス＝スケリーを標的に
ユナイテッド、ルイス＝スケリー獲得へ野心的な動きか
『The Independent』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、アーセナルのアカデミー出身であるルイス＝スケリーの獲得が可能かどうかを調査している。ユナイテッドは、同選手が2024-25シーズンにアーセナルのトップチームへ定着して以来、この19歳に長期的な関心を維持してきた。キャリックは、このイングランド代表のエリート級のマインドセットと高いメンタリティーを十分に把握している。オールド・トラッフォード首脳陣は現在、この移籍期間中にライバルクラブの意思を試せるかどうかを探っている。
ただし、ユナイテッドは今夏すでに中盤を補強しているため、この取引は依然として複雑なままだ。クラブはユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスを合計8300万ポンドで獲得しており、さらに3人目のMF補強も依然としてあり得る。
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エリートメンタリティーがアーセナルの躍進を後押し
ルイス＝スケリーは、トップチームでの出場機会が一時的に後退した昨季、並外れた粘り強さを示した。リッカルド・カラフィオーリの負傷を受けて左SBとして台頭したが、ミケル・アルテタ監督がピエロ・インカピエとカラフィオーリという本職のDFを優先すると、プレータイムは減少した。
それでも、この若手は再びチャンスが巡ってくるまで、トレーニングで高い取り組み姿勢を保ち続けた。フラム戦でセントラルMFとして復帰すると、主役級のパフォーマンスを披露。その後、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝でも先発を務めた。
昨夏、2030年までの契約延長にサインした際、そのエリートのメンタリティーは明確だった。「僕はレガシーを残したい」とルイス＝スケリーは語った。「この競技で勝てるものはすべて勝ちたい。常に学び続け、地に足をつけた人間でありながら、最大の舞台でタイトルを勝ち取りたい。それがとても重要なんだ」
アルテタの下で中盤が復活
昨季のアーセナルによるプレミアリーグ制覇で重要な役割を果たしたルイス＝スケリーは今、イングランド屈指の有望なMFの1人として再び脚光を浴びている。その多才さと人間性は、オールド・トラッフォードでキャリックが描くビジョンにとって理想的なターゲットだ。
本職はMFだが、イングランド代表で初のA代表出場を果たす前に左SBへ適応した能力は、戦術面での成熟ぶりを際立たせた。国内戦と欧州の試合の両方で、その実力をすぐに証明している。
その圧倒的なクオリティーと地に足のついた姿勢こそが、ユナイテッドが関心を強めている理由だ。ただ、ノースロンドンで永続的なレガシーを築くことへの強い思いは、少年時代から所属するクラブで成功を収める決意が揺らいでいないことを示している。
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ノースロンドンでの順位争い
プレシーズンでアルテタ監督の下、ルイス＝スケリーが重要な役割を担っていることを踏まえると、現時点でオールド・トラッフォードへの移籍が実現する可能性は低そうだ。このティーンエイジャーは力強いパフォーマンスを見せており、新シーズンで重要な役割を担うことをうかがわせている。それでも、中盤のポジション争いには直面する見込みで、特にアーセナルはニューカッスルのMFブルーノ・ギマランイスの獲得に積極的に 動いている。
それでもルイス＝スケリーは、残留して自身のポジションを勝ち取る準備ができていることを示している。両クラブが夏の移籍市場での補強をまとめる中、マンチェスター・ユナイテッドが正式オファーに踏み切るかどうかは、まだ分からない。
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