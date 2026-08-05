ルイス＝スケリーは、トップチームでの出場機会が一時的に後退した昨季、並外れた粘り強さを示した。リッカルド・カラフィオーリの負傷を受けて左SBとして台頭したが、ミケル・アルテタ監督がピエロ・インカピエとカラフィオーリという本職のDFを優先すると、プレータイムは減少した。

それでも、この若手は再びチャンスが巡ってくるまで、トレーニングで高い取り組み姿勢を保ち続けた。フラム戦でセントラルMFとして復帰すると、主役級のパフォーマンスを披露。その後、PSGとのチャンピオンズリーグ決勝でも先発を務めた。

昨夏、2030年までの契約延長にサインした際、そのエリートのメンタリティーは明確だった。「僕はレガシーを残したい」とルイス＝スケリーは語った。「この競技で勝てるものはすべて勝ちたい。常に学び続け、地に足をつけた人間でありながら、最大の舞台でタイトルを勝ち取りたい。それがとても重要なんだ」