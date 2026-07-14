AFP
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マンチェスター・ユナイテッドが、ベテランGKカール・ダーロウをフリー移籍で獲得した。
レッド・デビルズが控え選手を確保
リーズを退団したダーロウを、ユナイテッドがフリー移籍で迅速に獲得した。35歳のベテランGKは、サントスに続く今夏2人目の新戦力だ。 35歳のダルロウは、アンドレ・オナナがトラブゾンスポルからのレンタル移籍で復帰したため、ラメンスの控えとして2028年6月まで契約（1年延長オプション付き）を結んだ。この加入でGK陣の穴は埋まり、アルタイ・バイインディルのトルコ復帰やラデク・ヴィテックの新たなレンタル移籍の可能性も生まれた。
- Getty Images Sport
ダーロウはこの特別な機会を大いに楽しんでいる
ベテランGKダーロウは、再起を図るマンチェスター・ユナイテッド加入を誇りに思うと語った。最高レベルで戦う準備ができているとし、新チームメイトを全力で支え、クラブの基準を維持すると強調した。
クラブ公式ウェブサイトを通じて彼は次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドと契約できたことを大変誇りに思います。 素晴らしいGK陣に加わり、互いに高め合い、クラブの最高水準を維持したい。この機会は本当に特別だ。クラブがどれほど興奮する時期にあるかは明らかで、チームメイトを支え、チームの前進に貢献できることを楽しみにしている。」
一方、クラブのフットボール・ディレクター、ジェイソン・ウィルコックスは、彼のエリート意識と実績を称え、こう語った。「カールは最高レベルでプレーできることを証明している。彼の勤勉さと不屈の精神はチームに大きな力となる。彼の質と経験を優れたGK陣に追加でき、とても嬉しい」。
国内選手枠が埋まった
元ニューカッスル・ユナイテッドのGK加入は、レッド・デビルズの国内移籍戦略に即座かつ大きなメリットをもたらす。彼はGK陣の層を厚くするだけでなく、プレミアリーグの「自国出身選手枠」を満たすためにも不可欠だ。
- Getty Images Sport
プレシーズンでのチームへの融合が待ち受けている
ダーロウはコーチ陣に実力を示すため、すぐにプレシーズントレーニングを開始する。ベテランGKは、ズラタン・イブラヒモビッチから「過大評価されている」と言われたラメンスと正ゴールキーパーの座を争う。移籍が正式に決まり、クラブ首脳は次なる補強候補ユーリ・ティエレマンスとの交渉を急ぐ。
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