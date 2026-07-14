マンチェスター・ユナイテッドが、ベテランGKカール・ダーロウをフリー移籍で獲得した。

ベテランGKダーロウは、再起を図るマンチェスター・ユナイテッド加入を誇りに思うと語った。最高レベルで戦う準備ができているとし、新チームメイトを全力で支え、クラブの基準を維持すると強調した。

クラブ公式ウェブサイトを通じて彼は次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドと契約できたことを大変誇りに思います。 素晴らしいGK陣に加わり、互いに高め合い、クラブの最高水準を維持したい。この機会は本当に特別だ。クラブがどれほど興奮する時期にあるかは明らかで、チームメイトを支え、チームの前進に貢献できることを楽しみにしている。」

一方、クラブのフットボール・ディレクター、ジェイソン・ウィルコックスは、彼のエリート意識と実績を称え、こう語った。「カールは最高レベルでプレーできることを証明している。彼の勤勉さと不屈の精神はチームに大きな力となる。彼の質と経験を優れたGK陣に追加でき、とても嬉しい」。