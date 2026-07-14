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Adhe Makayasa

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドが、ベテランGKカール・ダーロウをフリー移籍で獲得した。

移籍情報
カール・ダーロウ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
リーズ

マンチェスター・ユナイテッドは、リーズ・ユナイテッドを退団したベテランGKカール・ダーロウをフリー移籍で獲得した。35歳のウェールズ代表GKはオールド・トラッフォードで契約を締結。新シーズンを控え、センネ・ランメンスの控えとして経験豊富な選手を確保した。

  • レッド・デビルズが控え選手を確保

    リーズを退団したダーロウを、ユナイテッドがフリー移籍で迅速に獲得した。35歳のベテランGKは、サントスに続く今夏2人目の新戦力だ。 35歳のダルロウは、アンドレ・オナナがトラブゾンスポルからのレンタル移籍で復帰したため、ラメンスの控えとして2028年6月まで契約（1年延長オプション付き）を結んだ。この加入でGK陣の穴は埋まり、アルタイ・バイインディルのトルコ復帰やラデク・ヴィテックの新たなレンタル移籍の可能性も生まれた。



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    ダーロウはこの特別な機会を大いに楽しんでいる

    ベテランGKダーロウは、再起を図るマンチェスター・ユナイテッド加入を誇りに思うと語った。最高レベルで戦う準備ができているとし、新チームメイトを全力で支え、クラブの基準を維持すると強調した。

    クラブ公式ウェブサイトを通じて彼は次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドと契約できたことを大変誇りに思います。 素晴らしいGK陣に加わり、互いに高め合い、クラブの最高水準を維持したい。この機会は本当に特別だ。クラブがどれほど興奮する時期にあるかは明らかで、チームメイトを支え、チームの前進に貢献できることを楽しみにしている。」

    一方、クラブのフットボール・ディレクター、ジェイソン・ウィルコックスは、彼のエリート意識と実績を称え、こう語った。「カールは最高レベルでプレーできることを証明している。彼の勤勉さと不屈の精神はチームに大きな力となる。彼の質と経験を優れたGK陣に追加でき、とても嬉しい」。

  • 国内選手枠が埋まった

    元ニューカッスル・ユナイテッドのGK加入は、レッド・デビルズの国内移籍戦略に即座かつ大きなメリットをもたらす。彼はGK陣の層を厚くするだけでなく、プレミアリーグの「自国出身選手枠」を満たすためにも不可欠だ。

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  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    プレシーズンでのチームへの融合が待ち受けている

    ダーロウはコーチ陣に実力を示すため、すぐにプレシーズントレーニングを開始する。ベテランGKは、ズラタン・イブラヒモビッチから「過大評価されている」と言われたラメンスと正ゴールキーパーの座を争う。移籍が正式に決まり、クラブ首脳は次なる補強候補ユーリ・ティエレマンスとの交渉を急ぐ。

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