タイナン・トンプソンは12歳で加入したトッテナム・ホットスパーのアカデミーを6年ぶりに去り、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍することが決まった。クラブは公式声明で「登録手続きが完了次第、契約が成立する」と発表した。イングランドU-18代表の彼は、昨季U-18とU-21で13得点6アシストを記録し、UEFAユースリーグでも7試合7得点をマーク。トップチームのベンチ入りも果たした。ユナイテッドは「クラブ全員で歓迎し、今後の活躍を願っている」とコメントした。

昨季はU-18からU-21で13ゴール6アシストを記録し、UEFAユースリーグでは7試合7ゴール。トップチームの試合日メンバーにも選ばれた。クラブ全員でタイナンを歓迎し、今後の活躍を願っている。」







