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マンチェスター・ユナイテッドが、トッテナム所属のウインガーを800万ポンドで獲得したと正式発表した。
ユナイテッド、スパーズの有望株を獲得
マンチェスター・ユナイテッドはトッテナムからトンプソン獲得で合意した。国内や欧州のライバルを退け、イングランドU-18代表をゲット。
移籍金は400万ポンドで、成績に応じて最大400万ポンドのボーナスと、将来的な転売時の20％分配条項が設定されている。
ユナイテッド、期待の若手加入を歓迎
タイナン・トンプソンは12歳で加入したトッテナム・ホットスパーのアカデミーを6年ぶりに去り、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍することが決まった。クラブは公式声明で「登録手続きが完了次第、契約が成立する」と発表した。イングランドU-18代表の彼は、昨季U-18とU-21で13得点6アシストを記録し、UEFAユースリーグでも7試合7得点をマーク。トップチームのベンチ入りも果たした。ユナイテッドは「クラブ全員で歓迎し、今後の活躍を願っている」とコメントした。
昨季はU-18からU-21で13ゴール6アシストを記録し、UEFAユースリーグでは7試合7ゴール。トップチームの試合日メンバーにも選ばれた。クラブ全員でタイナンを歓迎し、今後の活躍を願っている。」
INEOSの採用活動は継続中
トンプソンは、マンチェスター・ユナイテッドが多忙な移籍期間中に獲得した最新戦力だ。クラブはすでにユーリ・ティエレマンス、アンドレイ・サントス、ベテランGKカール・ダーロウの加入を決めており、先発とベンチ両方の戦力底上げを図っている。
トンプソンの加入はユースチームの強化を図ると同時に、マイケル・キャリック監督に多彩な攻撃オプションを与える。
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オールド・トラッフォードでのトップチーム昇格ルート
年齢にもかかわらず、トンプソンはトッテナム最終シーズンにトップチーム昇格目前だった。安定した得点力と創造的なプレーが評価され、スパーズの試合日メンバーに何度も入った。 特にチャンピオンズリーグの2試合でベンチ入りしたことは、最高レベルのプレッシャーに耐えられると評価されていた証拠だ。まもなくマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトと合流し、スタッフは彼がトレーニングにスムーズに溶け込むことを期待している。
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