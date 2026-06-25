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マンチェスター・ユナイテッドが、スコットランド代表のワールドカップ出場GKの獲得に動き出した。
レッド・デビルズのストッパー
オールド・トラッフォードのスカウト陣は、ゴールキーパー陣を刷新するため、このベテランGKを注視している。英紙『ザ・サン』によると、ガンはワールドカップ予選でスコットランド代表としてハイチ、モロッコ、ブラジルと対戦し、主要な獲得候補に浮上した。彼は元ノリッジ・シティの選手で、マンチェスター・シティのアカデミー時代にユナイテッドのフットボール・ディレクター、ジェイソン・ウィルコックスと共に過ごした経験がある。
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オナナに退去を命じられた
クラブは、アルタイ・バイインディルと元インテル所属のアンドレ・オナナを放出すると決定し、代替GKを探している。経営陣はオナナに今夏売却する意向を伝えたが、移籍が成立しなければ2週間後にプレシーズントレーニングに合流する。バイインディルはトルコ復帰が濃厚だ。
ラメンスが先発の座を確固たるものにした
センネ・ラメンスは昨年10月のサンダーランド戦デビュー以来、オールド・トラッフォードの正GKに定着した。だが来季はチャンピオンズリーグも加わり日程が過密になるため、クラブは経験豊富なGKの獲得を目指している。リーズ・ユナイテッドのカール・ダーロウが候補に挙げられ、一方、レンタルから戻るラデク・ヴィテックは控えとしての残留に抵抗を示している。
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プレシーズンテストが目前に迫っている
移籍が滞れば、オナナは7月18日のヘルシンキでのレックサム戦と7月24日のローゼンボリ戦に出場する可能性がある。バイインディルは3週間の休暇から復帰し、その後ベシクタシュ移籍を交渉する。ゴールキーパー陣が整ったユナイテッドは、8月22日にアウェイで昇格組ハル・シティとプレミアリーグ開幕戦を戦い、早期に試練を迎える。