マンチェスター・ユナイテッドが、スコットランド代表のワールドカップ出場GKの獲得に動き出した。

センネ・ラメンスは昨年10月のサンダーランド戦デビュー以来、オールド・トラッフォードの正GKに定着した。だが来季はチャンピオンズリーグも加わり日程が過密になるため、クラブは経験豊富なGKの獲得を目指している。リーズ・ユナイテッドのカール・ダーロウが候補に挙げられ、一方、レンタルから戻るラデク・ヴィテックは控えとしての残留に抵抗を示している。