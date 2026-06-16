Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドが、オランダ代表でウェストハム所属のウイング、クリセンシオ・サマービルへの驚きの移籍打診を行った。移籍金はすでに判明している。
レッド・デビルズ、ウインガーの獲得を画策
オランダ代表のこの選手は、オランダ対日本戦（2-2の引き分け）で得意のゴールを決めたことで、オールド・トラッフォード首脳陣にとって極めて魅力的な獲得候補に浮上した。ウェストハムでトップリーグからの降格を経験したものの、元リーズ・ユナイテッドのスターは、日本との引き分け戦での得点で国際舞台での評価を高めた。 『The Athletic』によると、マンチェスター・ユナイテッドは契約残り3年のこのFWについて、正式に接触したという。
- Getty Images Sport
キャリックが戦術の選択肢を検討中
オールド・トラッフォードのスカウト陣は、このウイング選手の爆発的な身体能力と独特の技術を高く評価してきた。マイケル・キャリック監督も、左から切り込み常に得点を狙えるスピードスターを、攻撃のオプションとして重視している。クラブ関係者は、彼が国際舞台で示した安定感があればチャンピオンズリーグにも適応できると確信している。
ラッシュフォードの去就が夏の補強方針を左右する
評価額5000万ポンドとされるウイング選手の獲得は、依然としてラッシュフォード次第だ。彼のバルセロナへの3000万ユーロ買い取りオプションは月曜日に失効した。来月マンチェスターに戻り、残り2年の契約を全うすれば、サマービルの獲得は棚上げされるだろう。ユナイテッドはラッシュフォードの完全移籍を希望し、シティとリヴァプールを除けば4000万ポンドで移籍可能とされる。
- Getty Images Sport
中盤の補強が依然として最優先事項である
マンチェスター・ユナイテッドは中盤補強を最優先し、アタランタのエデルソンはすでに獲得決定。ウェストハムの21歳スター、マテウス・フェルナンデスについても代理人ジョルジェ・メンデスを通じて交渉が順調だ。一方、サマーヴィルはロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表で、ワールドカップノックアウトステージ進出を目指し集中力を維持する。