オールド・トラッフォードのスカウト陣は、このウイング選手の爆発的な身体能力と独特の技術を高く評価してきた。マイケル・キャリック監督も、左から切り込み常に得点を狙えるスピードスターを、攻撃のオプションとして重視している。クラブ関係者は、彼が国際舞台で示した安定感があればチャンピオンズリーグにも適応できると確信している。