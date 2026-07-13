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マンチェスター・ユナイテッドが、アストン・ヴィラのユーリ・ティエレマンスの契約解除条項3500万ポンドを発動し、衝撃的な移籍が成立する見込み。
レッド・デビルズが契約解除条項を発動
マンチェスター・ユナイテッドがアストン・ヴィラのティエレマンス獲得へ。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドは3500万ポンドの条項を発動し、バーミンガムを本拠地とするクラブとの交渉を省略した。
ロマーノ氏はSNSで「here we go」と投稿し、移籍成立を報告した。破格の移籍金で実績ある選手を獲得したユナイテッドの迅速な判断が光った。
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ヴィラは契約上、手が出せない
ウナイ・エメリ監督は、来季の中盤をティエレマンス、オナナ、カマラで固めるつもりだった。しかしティエレマンスの契約には解除条項があり、ヴィラは直接のライバルへの移籍を止められなかった。
『The Athletic』によると、マンチェスター・ユナイテッドはこの29歳MFの獲得を狙っており、他クラブからも注目されていたが、本人はオールド・トラッフォードへの移籍を希望しているという。ベルギー代表MFは昨季ヴィラでチャンピオンズリーグ出場権とヨーロッパリーグ制覇に貢献したが、イングランド20回優勝の名門への魅力は大きかったようだ。
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エデルソンの移籍交渉が土壇場で破談に
マンチェスター・ユナイテッドがアタランタのエデルソン獲得を断念した後、すぐにティエレマンスへの興味が高まった。エデルソンは数週間最優先ターゲットだったが、多額の移籍金で合意しながら最終段階で交渉が停滞。
ユナイテッドは、ワールドカップ後に追加のメディカルチェックを要求したことで交渉が難航し、アタランタ側と合意に至らなかった。このため、彼らは別の候補を探し始め、ティエレマンスに白羽の矢が立った。
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キャリックの中盤を強化
カゼミーロの退団と、ワールドカップで膝の靭帯を損傷したマヌエル・ウガルテの長期離脱を受け、キャリックは急きょトップレベルでの経験を持つ補強選手を求めていた。
ワールドカップでベルギー代表のベスト8進出に貢献したティエレマンスは、獲得が予想されるアンドレイ・サントスとともに、再編された中盤陣に加わる見込みだ。得点もアシストもできる彼こそ、守備と攻撃をつなぐ理想的な架け橋になるとクラブは期待している。
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