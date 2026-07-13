マンチェスター・ユナイテッドが、アストン・ヴィラのユーリ・ティエレマンスの契約解除条項3500万ポンドを発動し、衝撃的な移籍が成立する見込み。

マンチェスター・ユナイテッドがアストン・ヴィラのティエレマンス獲得へ。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドは3500万ポンドの条項を発動し、バーミンガムを本拠地とするクラブとの交渉を省略した。

ロマーノ氏はSNSで「here we go」と投稿し、移籍成立を報告した。破格の移籍金で実績ある選手を獲得したユナイテッドの迅速な判断が光った。



