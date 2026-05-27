マンチェスター・ユナイテッドが複数年契約でサッカー史上最高額のスポンサー契約を締結した。

男子トップチームだけでなく、女子チームやアカデミーでも進展があります。一方で、クラブには依然として約6億5000万ドルの負債が残っています。これはグレイザー家によるレバレッジド・バイアウト（LBO）の名残です。それでも2026年の売上見通しは6億5500万〜6億6500万ポンドに上方修正され、EBITDAは2億ポンド超と予想されています。

ベラダ氏はコーチングスタッフの貢献を強調し、次のように語った。「プレミアリーグ3位と来季UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得は、男子チームの調子が上がっている証拠です。マイケル・キャリックは17試合で素晴らしい仕事をしてくれました。彼がヘッドコーチとして残留することを嬉しく思います。 女子チームはUEFA女子CLでベスト8、リーグカップで初決勝進出し、ワールドセブンズシリーズにも再出場する。アカデミーもFAユースカップとPL2プレーオフ決勝に進出し、育成の成果を示した。」