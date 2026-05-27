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マンチェスター・ユナイテッドが複数年契約でサッカー史上最高額のスポンサー契約を締結した。
史上最大規模の商業提携
英紙『デイリー・メール』によると、マンチェスター・ユナイテッドはベットウェイと年間約2,000万ポンドのトレーニングウェア契約で合意した。クラブは昨季トレーニングウェアパートナーがいない状況でシーズンを過ごしたが、今回の契約は商業部門の大きな成果となった。業界関係者は、これがスポーツ界で最高額のトレーニングウェア単独契約だと見ている。
来季からプレミアリーグは試合用ユニフォーム前面へのギャンブル企業ロゴ表示を禁止する。この提携によりユナイテッドは新規制を回避しつつ収益を最大化した。公式発表は間近で、クラブは複数年契約の詳細はコメントしていない。
- AFP
マイケル・キャリックへの資金援助
暫定から正式監督に就任したマイケル・キャリックにとって、この資金注入は絶好のタイミングだ。ユナイテッドは忙しい夏の移籍市場に備え、ベットウェイとの契約とチャンピオンズリーグ出場権獲得により、約1億5000万ポンドの補強資金を見込む。欧州トップ大会の復帰でさらに8000万ポンドの収益が見込まれる。
クラブは3月までの9か月間で3,770万ポンドの営業利益を計上し、前年の320万ポンドの赤字から回復。事業改革とコスト削減が効果を表している。
ユナイテッドはラトクリフの容赦ないリストラを支持する
ジム・ラトクリフ卿の就任後、クラブは効率化を目指し内部改革を進めた。約400名の整理解雇や支出の見直しを行い、削減した費用をトップチームやサッカー運営に再投資している。
クラブは「前年度実施したコスト削減と人員整理の効果が継続している」と説明し、オマル・ベラダCEOも「今シーズンの進歩と改革の好影響に非常に前向きだ」と語った。
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レッド・デビルズに明るい見通し
男子トップチームだけでなく、女子チームやアカデミーでも進展があります。一方で、クラブには依然として約6億5000万ドルの負債が残っています。これはグレイザー家によるレバレッジド・バイアウト（LBO）の名残です。それでも2026年の売上見通しは6億5500万〜6億6500万ポンドに上方修正され、EBITDAは2億ポンド超と予想されています。
ベラダ氏はコーチングスタッフの貢献を強調し、次のように語った。「プレミアリーグ3位と来季UEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得は、男子チームの調子が上がっている証拠です。マイケル・キャリックは17試合で素晴らしい仕事をしてくれました。彼がヘッドコーチとして残留することを嬉しく思います。 女子チームはUEFA女子CLでベスト8、リーグカップで初決勝進出し、ワールドセブンズシリーズにも再出場する。アカデミーもFAユースカップとPL2プレーオフ決勝に進出し、育成の成果を示した。」