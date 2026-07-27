マンチェスター・ユナイテッドが注目する選手――レッド・デビルズは、シティ・グラウンドから年間最優秀選手を引き抜くため、ノッティンガム・フォレストの「決意」を試すとの噂だ。

フォレストは主力選手を残したいと表明し契約延長を交渉中だが、ユナイテッドがこのDFを引き抜くと見込む声が高まっている。欧州最高峰でプレーできる魅力が、選手の判断を左右する可能性がある。

ブラウン氏は「選手としては、マンチェスター・ユナイテッドでチャンピオンズリーグを戦う機会を断るのは難しい」と指摘した。

「フォレストは彼を手放したくないし、交渉では手強い。それでもユナイテッドは、合意に至る条件を探ろうとするだろう」