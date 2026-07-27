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マンチェスター・ユナイテッドが注目する選手――レッド・デビルズは、シティ・グラウンドから年間最優秀選手を引き抜くため、ノッティンガム・フォレストの「決意」を試すとの噂だ。
キャリック、サイドバック補強を検討
マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰へ向け、25歳のネコ・ウィリアムズを左右両サイドバックで起用できる万能選手と評価。元チーフスカウトのミック・ブラウン氏は、クラブが正式オファーを検討していると語った。
同メディアの取材にブラウン氏は「ネコ・ウィリアムズはマンチェスター・ユナイテッドが長く注目してきた選手だ。クラブは彼を高く評価しており、マイケル・キャリックも大のファンだ。私もノッティンガム・フォレストでの彼のプレーに感銘を受けた」と語った。
プレミアリーグで経験を積み、欧州でも好パフォーマンスを示している。左右どちらのサイドバックもこなせる点も評価されている。これらの要素はユナイテッドにとって重要であり、近い将来に獲得へ動くとしても驚かない。」
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フォレスト、オールド・トラッフォードでの一戦に備える
フォレストは主力選手を残したいと表明し契約延長を交渉中だが、ユナイテッドがこのDFを引き抜くと見込む声が高まっている。欧州最高峰でプレーできる魅力が、選手の判断を左右する可能性がある。
ブラウン氏は「選手としては、マンチェスター・ユナイテッドでチャンピオンズリーグを戦う機会を断るのは難しい」と指摘した。
「フォレストは彼を手放したくないし、交渉では手強い。それでもユナイテッドは、合意に至る条件を探ろうとするだろう」
契約交渉と移籍のタイミング
報道によると、フォレストはウィリアムズをミッドランズに長く留める新契約交渉を開始したが、このDFは移籍市場の最終段階まで待って将来を決める可能性がある。この遅れにより、彼はユナイテッドの関心の真剣さを十分に判断できる。
「新契約の話し合いは進んでいるが、サインするのは選択肢を吟味した移籍市場終了間際になるだろう。現時点ではどの可能性も排除しない」とブラウンは説明した。
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レッド・デビルズの他の獲得候補
ウィリアムズが最優先ながら、ユナイテッドはリーグ内のサイドバック候補をスカウトし、選択肢を広げている。守備陣の補強を目指し、ニューカッスルのルイス・ホールやフルハムのアントニー・ロビンソンとの噂も。
ただ最近、オールド・トラッフォード内部では別の選手が注目されている。イングランド代表としてワールドカップで活躍し市場価値が上昇したジェド・スペンスだ。トッテナムは大型補強の後に財政再建を進めており、放出の可能性もある。
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