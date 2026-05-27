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マンチェスター・ユナイテッドが決算を発表し、ルーベン・アモリム監督の解任に伴う巨額費用が明らかになった。
巨額の支払いが、増え続ける管理コストをさらに押し上げている。
水曜日に発表された四半期決算によると、1月にアモリム監督とスタッフを解任したことで多額の支払いが発生した。これは「ドリームズ・シアター」の高額解任の傾向を示すもので、エリック・テン・ハグ監督とスタッフ解任に1,450万ポンドを支払ってからわずか1年余りである。
契約残り18か月で退任したアモリムは、不振でチームを不安定にした。だが、後任マイケル・キャリックの指導でチームは回復したため、財政的打撃は和らいだ。
元ユナイテッドMFはチームを15位から3位へ引き上げ、CL復帰を遂げた。
キャリックが資金面で後押し
アモリムの後任としてキャリックが就任すると、ピッチ上で即座に成果が表れ、放送収入が大幅に増加した。3月31日締めの四半期では、この部門の収益が57.1％増の6,490万ポンドに達した。増収の主な要因は、プレミアリーグ3位による賞金収入の見通しで、2025年の15位から大幅な改善となった。
クラブの現状について、最高経営責任者（CEO）のオマール・ベラダ氏は次のように述べた。 「今シーズンのクラブの進歩と、事業変革の成果に手応えを感じています。プレミアリーグ3位で来季チャンピオンズリーグ出場権を獲得できたのは、男子チームがピッチで好調を維持している証拠です。マイケル・キャリックは指揮した17試合で素晴らしい仕事をしてくれました。彼が引き続きヘッドコーチを務めることになり、とても嬉しく思っています。」
新たな商業契約が損失を相殺した
試合日および放送収入は堅調だが、スポンサー収入は前四半期比9.4％減の3,850万ポンド。これはテゾスとのトレーニングウェア契約満了が主因だ。しかしユナイテッドは、ベトウェイと年間2,000万ポンドの過去最高額契約を締結し、減収を迅速に補った。
ベラダ氏はさらに、女子チームが女子CLでベスト8、リーグカップで初決勝進出し、ワールド・セブンズ・シリーズにも再出場すること、アカデミーがFAユースカップとプレミアリーグ2プレーオフ決勝に進出したことを挙げ、「若手育成の成果だ」と語った。
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マンチェスター・ユナイテッドの今後はどうなるのか？
ユナイテッドはキャリック監督の下、チャンピオンズリーグ復帰へ準備を進める。就任17試合で12勝の成績が評価され、首脳陣は全面的に支持。強化された財政と大型ユニフォームスポンサーにより、今夏はヘッドコーチを強力に支援できる。