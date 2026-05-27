マンチェスター・ユナイテッドが決算を発表し、ルーベン・アモリム監督の解任に伴う巨額費用が明らかになった。

水曜日に発表された四半期決算によると、1月にアモリム監督とスタッフを解任したことで多額の支払いが発生した。これは「ドリームズ・シアター」の高額解任の傾向を示すもので、エリック・テン・ハグ監督とスタッフ解任に1,450万ポンドを支払ってからわずか1年余りである。

契約残り18か月で退任したアモリムは、不振でチームを不安定にした。だが、後任マイケル・キャリックの指導でチームは回復したため、財政的打撃は和らいだ。

元ユナイテッドMFはチームを15位から3位へ引き上げ、CL復帰を遂げた。