今夏、マンチェスター・ユナイテッドが他チームから補強する可能性に、同クラブの戦術進化を見守ってきた人々からは「信じられない」との声が出ている。チェルシーのレジェンド、コールは、レッドデビルズ首脳陣がキャリックを見送り外部補強に動く案に辛辣な批判を浴びせた。 「現実的に、もう決まった話だ」と彼は語った。「彼に任せないと考えるのは馬鹿げている。彼が就任してからの勝ち点はどのチームよりも多い。これ以上何を求めるのか？ 彼に任せないとすれば、ただの愚行だ。賭けではない、ただ馬鹿げている。彼はすでに実証済みだ」

ハーグリーブスも同様の見解を示し、「キャリックは選手を理解している。このクラブでプレーするプレッシャーを知っている。選手を適切なポジションに配置し、パフォーマンスを引き出している。だから、このタイミングで彼に任せないのは馬鹿げている」と語った。