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マンチェスター・ユナイテッドが次期監督を発表する中、マイケル・キャリック起用は「馬鹿げている」と警告された。
一時的な成功には、恒久的な報酬が不可欠だ
キャリックはアモリム監督の後任としてチームを率いて以来、ユナイテッドの雰囲気を一新。正式就任を求める声が強まっている。 スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦をマテウス・クーニャの決勝点で1-0で制し、レッドデビルズはチャンピオンズリーグ出場圏内に大きく近づいた。この勝利でキャリックは12試合中8勝目、獲得ポイント26と、同期間でプレミア最多の数字を残した。
元ユナイテッドMFハーグリーブスはTNTスポーツのインタビューで「証拠は明白だ。新監督探しはカリックで始まり、カリックで終わるべきだ」と語った。 「彼は仕事をこなせることを証明した。彼が指揮を執ってからのユナイテッドはプレミアで最も強い。シティとアーセナルにも勝った。カウンター中心の戦術も機能している。今日も同じだ」と語った。
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評論家たちが、軽視された可能性に怒りを爆発させている
今夏、マンチェスター・ユナイテッドが他チームから補強する可能性に、同クラブの戦術進化を見守ってきた人々からは「信じられない」との声が出ている。チェルシーのレジェンド、コールは、レッドデビルズ首脳陣がキャリックを見送り外部補強に動く案に辛辣な批判を浴びせた。 「現実的に、もう決まった話だ」と彼は語った。「彼に任せないと考えるのは馬鹿げている。彼が就任してからの勝ち点はどのチームよりも多い。これ以上何を求めるのか？ 彼に任せないとすれば、ただの愚行だ。賭けではない、ただ馬鹿げている。彼はすでに実証済みだ」
ハーグリーブスも同様の見解を示し、「キャリックは選手を理解している。このクラブでプレーするプレッシャーを知っている。選手を適切なポジションに配置し、パフォーマンスを引き出している。だから、このタイミングで彼に任せないのは馬鹿げている」と語った。
キャリック、オールド・トラッフォードでの将来を語る
評論家たちが代わりにあれこれ語る中、キャリックはプロとして慎重に言動しながらも、この役割への愛情を隠さない。元イングランド代表の彼は、最終決定は理事会次第としながらも、この仕事を長く続けたいと明かした。「ここにいるのが大好きだ。 状況は理解しているし、自分の力ではどうにもならない部分もある」とキャリックは認めた。「こういう夜の一員でありたいし、特別な出来事の一部となり、チームを作り上げたい。具体的な期限は決めていない。」
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勝利への基盤を築く
キャリック監督の下、チームは目覚ましく復活し、暫定就任以来26ポイントを獲得。これは同期間で同ディビジョン最多だ。彼は選手の士気を高め、クラブを代表する重みを理解させ、尊重を促した。
「選手たちに自信を持たせ、この偉大なクラブでプレーする意義を理解し、感謝してもらうことだ」とキャリックは語る。「時として、自分たちの立場を忘れがちになる。私は全員に合う形にチームを整えている。まだ成長の余地はある。 我々は優れた選手たち、優れたチームを擁しており、ただひたすら向上し続けたい。もっと良いプレーができるし、まだまだ伸びしろはたくさんあるが、勢いと基盤を築くための結果も出せている。浮かれることはないが、今夜の結果は楽しみたい。」