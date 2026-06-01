「マンチェスター・ユナイテッドが最適だ」――ガラタサライ退団が噂されるナイジェリア代表FWビクター・オシメンに、プレミアリーグ移籍の助言。

ナイジェリア代表のエリック・シェル監督は、今回の代表戦にストライカーがいない理由について「移籍の可能性」を挙げ、移籍の噂は最高潮に達した。

シェル監督は代表から数選手が欠場した理由を説明し、「オシメンは移籍の可能性があり、100％の状態でないなら自宅に残すべきだと判断した。アデモラ・ルックマンは疲労のため、アトレティコ・マドリードから欠場の許可依頼があった」と語った。

この発言を受け、オシムヘンがトルコ王者との移籍交渉を進めているとの報道が広まった。

ユナイテッドは、かねてより世界屈指のストライカーとして知られるオシムヘンに興味を示していると伝えられている。チャンピオンズリーグでの復活を目指すクラブにとって、実績ある得点源の獲得は依然として最優先事項だ。



