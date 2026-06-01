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「マンチェスター・ユナイテッドが最適だ」――ガラタサライ退団が噂されるナイジェリア代表FWビクター・オシメンに、プレミアリーグ移籍の助言。
オクパラ、オールド・トラッフォード移籍を支持
元PSGDFゴドウィン・オクパラは、オシムヘン騒動について「マンUが最適だ」と語った。27歳のオシムヘンはイスタンブール移籍後、大きな注目を集める。攻撃補強を狙うマンUへの移籍が報じられ、プレミアリーグへの関心は高い。
soccernetの取材に答えたオクパラは、「個人的にはマンチェスター・ユナイテッドが最適だ」と断言。「彼はすでにベルギー、フランス、イタリアでプレーした。次はイングランドだ。
「マンチェスター・ユナイテッドは彼に最適だ。そこで彼はサッカーを楽しみ、そのプレースタイルはチームに完璧にフィットする。才能を発揮する理想的な舞台だ。契約すれば素晴らしい」とオクパラは語った。
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ガラタサライが優位を保っている
プレミアリーグからの関心が衰えない中、ガラタサライはエース売却に強硬な姿勢を維持している。オシムヘンには2029年までの契約があり、巨額オファーがなければ売却の必要はない。報道では、放出の条件として1億5000万ユーロ程度の移籍金を要求する構えだ。
加入後74試合で59得点を挙げ、3冠に貢献。ナポリとの苦い別れを払拭し、27歳の彼は全盛期を迎えている。
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ナイジェリア代表監督が憶測を呼んでいる
ナイジェリア代表のエリック・シェル監督は、今回の代表戦にストライカーがいない理由について「移籍の可能性」を挙げ、移籍の噂は最高潮に達した。
シェル監督は代表から数選手が欠場した理由を説明し、「オシメンは移籍の可能性があり、100％の状態でないなら自宅に残すべきだと判断した。アデモラ・ルックマンは疲労のため、アトレティコ・マドリードから欠場の許可依頼があった」と語った。
この発言を受け、オシムヘンがトルコ王者との移籍交渉を進めているとの報道が広まった。
ユナイテッドは、かねてより世界屈指のストライカーとして知られるオシムヘンに興味を示していると伝えられている。チャンピオンズリーグでの復活を目指すクラブにとって、実績ある得点源の獲得は依然として最優先事項だ。
オシメンが監督の発言を説明