クラブの長期インフラ計画に向け、ユナイテッドはブラックストーン傘下インデュレント社から25エーカーの土地を正式取得した。この土地はオールド・トラッフォードから北西約350メートル、ワーフサイド・ウェイ、ヨーロッパ・ウェイ、ジョン・ギルバート・ウェイに囲まれたエリアにある。

この取得は、ラトクリフ氏が主導する再開発プロジェクトの重要マイルストーンで、同氏は以前「既存敷地での再建は迷う余地のない決断」と語っていた。クラブは現在も小規模な追加土地を購入するため協議中だが、最終段階を遅らせる問題は生じないと見込まれている。