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マンチェスター・ユナイテッドが新スタジアム建設用地の大半を確保。10万席の「北のウェンブリー」実現へ、ジム・ラトクリフ卿にとって大きな前進だ。
戦略的な土地取得により、プロジェクトが前進する
クラブの長期インフラ計画に向け、ユナイテッドはブラックストーン傘下インデュレント社から25エーカーの土地を正式取得した。この土地はオールド・トラッフォードから北西約350メートル、ワーフサイド・ウェイ、ヨーロッパ・ウェイ、ジョン・ギルバート・ウェイに囲まれたエリアにある。
この取得は、ラトクリフ氏が主導する再開発プロジェクトの重要マイルストーンで、同氏は以前「既存敷地での再建は迷う余地のない決断」と語っていた。クラブは現在も小規模な追加土地を購入するため協議中だが、最終段階を遅らせる問題は生じないと見込まれている。
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ユナイテッドの伝統を中核に据えて
クラブ公式ウェブサイトでのインタビューで、新スタジアム開発CEOのコレット・ロッシュ氏は、クラブのルーツを守る上でこの場所が重要だと強調した。ロッシュ氏は「本日の発表は、世界最高水準の新本拠地実現に向けた進捗を示し、開発の次の段階へ進む重要な節目です」と語った。
「オールド・トラッフォードのすぐ近くに建設できるため、ファンにとって重要な遺産、伝統、儀式を守り続けられます。新本拠地にとって適切な土地を確保することは極めて重要でしたが、今回取得した土地は真に世界クラスのスタジアムを実現する舞台となるでしょう」
数十億ポンドの再開発で経済活性化
このスタジアムは370エーカーの再開発プロジェクトの中核です。約1万5,000戸の住宅と約4万8,000人の雇用が創出され、地域社会に長期的な利益をもたらすと期待されています。
経済効果は年間70億ポンド超とされ、英国屈指の再開発プロジェクトと位置づけられています。クラブはトラフォード区議会やオールド・トラッフォード再開発市長開発公社（OTRMDC）と協力し、新スタジアムを交通インフラや再開発計画と一体的に整備します。
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公式マスタープランは7月に発表予定。
サポーターの皆様は、詳細が明らかになるまで長く待つ必要はありません。OTRMDCは7月9日（木）、オールド・トラッフォード再生プロジェクトの包括的なビジョンを発表します。このマスタープランにより、スタジアム敷地と周辺開発の詳細はさらに明確になります。
必要な用地の大部分はすでに確保されており、プロジェクトは次の段階へ。マンチェスター・ユナイテッドは世界最高水準の新スタジアムを目指す長期ビジョンを進めながら、詳細設計とサポーターとの協議に注力する。