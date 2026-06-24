プレミアリーグ降格したウェストハムのフェルナンデス獲得レースで、トッテナムが最有力と報じられた。英紙『ザ・タイムズ』によると、クラブ首脳は移籍金が過度に上がればマンチェスター・ユナイテッドが撤退すると見込んでいる。

ウェストハムは昨年8月に4400万ユーロで獲得した同選手に8000万ポンド程度の移籍金を要求。マンチェスター・ユナイテッドもフェルナンデスを中盤の補強候補と見ていたが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン獲得時と同様に、入札合戦は回避する方針だ。



