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マンチェスター・ユナイテッドが撤退する可能性があり、トッテナムは8000万ポンドのマテウス・フェルナンデス獲得競争で自信を見せている。
スパーズ、ユナイテッドの獲得候補を横取りへ
プレミアリーグ降格したウェストハムのフェルナンデス獲得レースで、トッテナムが最有力と報じられた。英紙『ザ・タイムズ』によると、クラブ首脳は移籍金が過度に上がればマンチェスター・ユナイテッドが撤退すると見込んでいる。
ウェストハムは昨年8月に4400万ユーロで獲得した同選手に8000万ポンド程度の移籍金を要求。マンチェスター・ユナイテッドもフェルナンデスを中盤の補強候補と見ていたが、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン獲得時と同様に、入札合戦は回避する方針だ。
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デ・ゼルビが新チームを構築中
トッテナムは新シーズンに向け、ロベルト・デ・ゼルビ監督を支えるため移籍市場で積極的な動きを見せている。すでにDFアンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得。水曜日にはGKマルティン・ドゥブラフカも加入した。フェルナンデスが加われば、中盤の技術と活力はさらに向上するだろう。
チームは苦戦したが、彼はデビューシーズンに公式戦38試合4得点をマーク。移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、トッテナムは個人条件で合意間近で、フェルナンデスもプレミア残留のため移籍に前向きだ。
キャリック、中盤の深刻なジレンマに直面
トッテナムが攻勢を強める一方、ユナイテッドは大きなジレンマに直面している。来週、カゼミーロが契約満了で退団すると、即戦力の中盤はコビー・マイヌーとマヌエル・ウガルテだけになる。クラブは最低2人の新戦力を欲しいと考えており、2024年にスポルティングから1500万ユーロで移籍して以来、急速に成長したフェルナンデスはその条件にぴったり合う。
サウサンプトンで46試合4得点を挙げ、その後ウェストハムへ移籍した。しかしクラブが大型投資に消極的なため、マイケル・キャリック監督は戦力不足のリスクに直面している。シーズン終了後、キャリックは「やるべきことは明確だ」と語った。 「選手離脱は確実で、やるべきことも明白だ。今回の課題が特別大きいわけではない。クラブとして、現状を最大限活用するだけだ」と語った。
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フェルナンデスの今後はどうなるのか？
トッテナムはウェストハムと移籍金で合意するため、正式交渉に注力する。個人条件はほぼ合意と報じられており、スパーズは土壇場の横取りを避けるため迅速に行動する必要がある。マンチェスター・ユナイテッドはプレシーズンまでに、ライバルのオファーに合わせるか、より安価な代替選手に切り替えるかを決断しなければならない。