オールド・トラッフォードのクラブ関係者は、1-0とリードしていた状況で、アマドがペナルティエリア内で相手選手に組み伏せられたように見えたにもかかわらず、審判が抗議を退けたことに激怒していると報じられている。わずか数ヤードの距離にいたにもかかわらず、主審のスチュアート・アットウェルは抗議を無視し、その直後にチェリーズがカウンターからライアン・クリスティのゴールで同点に追いつくのを許してしまった。

デイリー・メール紙が最初に報じたように、この出来事はクラブ内部で激しい怒りを引き起こしており、クラブ側はVARによる介入がなかったことを「2点分の差」に相当する重大な誤審と見なしている。ユナイテッド側は、PKが認められなかったことが、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけた熾烈な争いにおいて、勝ち点3を獲得する能力に直接的な影響を与えたと主張している。