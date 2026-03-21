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マンチェスター・ユナイテッドが大騒ぎ！ボーンマス戦での引き分けに絡み、アマド・ディアロのPK判定をめぐりPGMOLへの抗議が予想される
レッドデビルズ、反撃の準備は万端
オールド・トラッフォードのクラブ関係者は、1-0とリードしていた状況で、アマドがペナルティエリア内で相手選手に組み伏せられたように見えたにもかかわらず、審判が抗議を退けたことに激怒していると報じられている。わずか数ヤードの距離にいたにもかかわらず、主審のスチュアート・アットウェルは抗議を無視し、その直後にチェリーズがカウンターからライアン・クリスティのゴールで同点に追いつくのを許してしまった。
デイリー・メール紙が最初に報じたように、この出来事はクラブ内部で激しい怒りを引き起こしており、クラブ側はVARによる介入がなかったことを「2点分の差」に相当する重大な誤審と見なしている。ユナイテッド側は、PKが認められなかったことが、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけた熾烈な争いにおいて、勝ち点3を獲得する能力に直接的な影響を与えたと主張している。
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不当な扱い？
この報道は、ハリー・マグワイアの退場処分についても言及したベン・ジェイコブス氏によっても裏付けられた。ソーシャルメディアのX（旧Twitter）で、彼は次のように投稿している。「マンチェスター・ユナイテッドは、昨夜のボーンマス戦での引き分けにおいて、2度目のPKが認められなかったことを受け、本日PGMOL（イングランドプロフェッショナル・ゲーム・マッチ・オフィシャルズ）に正式な抗議を行う予定だ。」
「クラブ側は、アマドが明らかにボールをプレーしようとする意図もなく、力ずくで地面に押し倒されたと主張する。マンチェスター・ユナイテッドは、明らかなVARの誤審であると見なしていることに怒りを露わにしている。また、同じ試合内で同様のペナルティの場面が異なる扱いを受けた結果、ハリー・マグワイアが退場処分となった点も指摘されている。MUFCは、試合で9分間のロスタイムが設定されたことにも不満を抱いている。」
キャリック、審判の判断のばらつきに困惑
キャリック監督も試合後に怒りを露わにした。彼は、あるファウルがPKに値するなら、もう一方のファウルも同様にPKに値するはずだと考えていた。ペナルティエリア内での同様のファウルであったという事実が、審判の判定への反発をさらに受け入れがたいものにしていた。
「ペナルティの判定について言えば、片方には与えてもう片方には与えないなんて、どう考えても理解できない。正気の沙汰じゃない」と彼はスカイ・スポーツに語った。「重大な問題だ。本当に重大だ。VARはそういうためにあるはずだ。判定を明確にし、一貫性を保つために。彼らがどう判断しようと、一度与えられた以上、それが最初のファウルと同じだと判断できる人は十分にいるはずだ。2つの異なる判定が出ているのだから、正直言って少し不可解だ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
この2-2の引き分けにより、ユナイテッドは3位を維持したものの、上位3位以内に入る可能性は薄れつつある。現在、31試合を終えて勝ち点は55で、5位のアストン・ヴィラとはわずか4ポイント差となっている。キャリック監督率いるチームは、4月のプレミアリーグでリーズ・ユナイテッドと対戦する。
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