マンチェスター・ユナイテッドは、JJ・ガブリエルの将来を確保するため、正式な奨学契約のオファーを提示した。しかし、同選手を長期的に引き留められるかどうかを巡って、クラブは依然として不安定な立場に置かれている。『The Guardian』が報じた。

最近16歳の誕生日を迎えたこのFWは、先月に登録抹消を求めたことで、キャリントンのアカデミーに衝撃を走らせた。ユナイテッドは来季に向けたこの正式な奨学契約案を提示したことで、同選手が1月の移籍期間に無償で去るのを許すのではなく、仮に別の場所でキャリアを続けることを選んだ場合でも補償を受け取る権利を確保した。

ガブリエルの代理人サイドとクラブ上層部の関係は決裂点に達したようで、状況は依然として極めて緊迫している。最近には同選手が写ったチーム写真も公開され、一時はファンの間に楽観論も広がったが、関係修復の可能性はますます低くなっている。