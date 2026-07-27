19歳のGKマーゲットソンは、スウォンジー・シティとの契約満了に伴いフリーエージェントとなり、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。ユナイテッドは育成貢献度を考慮し、スウォンジーに補償金を支払うことで合意した。

この契約は、ゴールキーパー陣の強化を目指すユナイテッドのアカデミーとトップチームにとって大きな成果だ。父は元イングランド代表で、現在はウェールズ代表GKコーチを務めるマーティン・マーゲッツォン。マーゲッツォンは昨季、カムリ・プレミアのコナズ・キー・ノマッズへレンタルされ、同クラブのヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。



