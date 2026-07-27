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マンチェスター・ユナイテッドが今夏4人目の補強を発表。マイケル・キャリックが「期待の」新星を獲得。
レッド・デビルズ、マーゲットソンの獲得を決定
19歳のGKマーゲットソンは、スウォンジー・シティとの契約満了に伴いフリーエージェントとなり、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。ユナイテッドは育成貢献度を考慮し、スウォンジーに補償金を支払うことで合意した。
この契約は、ゴールキーパー陣の強化を目指すユナイテッドのアカデミーとトップチームにとって大きな成果だ。父は元イングランド代表で、現在はウェールズ代表GKコーチを務めるマーティン・マーゲッツォン。マーゲッツォンは昨季、カムリ・プレミアのコナズ・キー・ノマッズへレンタルされ、同クラブのヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。
ユナイテッドからの公式声明
マンチェスター・ユナイテッドは、有望な19歳GKキット・マーゲットソン獲得で合意したと発表した。登録手続きが完了次第、正式加入となる。マーゲットソンはU-15からスウォンジー・シティに所属し、昨季はコンナース・クワイ・ノマッズへのローンで34試合10クリーンシートを記録した。 昨季はコナズ・キー・ノマッズにレンタルされ、34試合出場10クリーンシートを記録し、クラブの欧州大会出場に貢献した。ウェールズU-21代表でも3月にベラルーシ戦でデビュー。クラブ全員でキットを迎え、今後の活躍を願っている。」
スウォンジーがアカデミー出身の選手に別れを告げた
スウォンジーも声明を発表し、両クラブが移籍金で合意したと確認した。同クラブは、同選手が下部組織から育ったことを強調した。
声明では「スウォンジー・シティのGKキット・マーゲットソンは、移籍金で合意し、承認手続きを経てマンチェスター・ユナイテッドへ加入する。20歳のウェールズU-21代表はU-15からスウォンジーに所属し、クラブは育成報酬を受け取る」と説明した。 父は元スウォンジーGK部門責任者のマーティン氏。2024-25シーズン終盤のミルウォール戦ではトップチームの試合日メンバーに選ばれ、広くファーストチームにも加わっていた。クラブ全員が良い結果を祈っている。」
- AFP
中盤の補強候補が視野に入っている
マーゲットソンとカール・ダーロウの加入でGK陣は強化されたが、ユナイテッドは現在、中盤の補強を急いでいる。アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスに続き、3人目のMF獲得へ動きを加速。イタリア『コリエレ・デロ・スポルト』は、ローマのマヌ・コネと個人合意したと報じた。
同紙によると、ユナイテッドはコネに約5000万ユーロ（4270万ポンド）のオファーを用意しているが、チェルシー、アトレティコ・マドリード、サウジアラビアのアル・アハリとの競争に直面している。さらに、レアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニとエドゥアルド・カマヴィンガ、ブライトンのMFカルロス・バレバにも関心を示していると報じられている。
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