マンチェスター・ユナイテッドが主将に懇願する中、ブルーノ・フェルナンデスの契約解除条項の条件が明らかになった

フェルナンデスに自身の未来はマンチェスターにあると納得させるため、ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の下での最近の復活に期待を寄せている。チームは現在、チャンピオンズリーグ復帰への道を歩んでいる。フェルナンデスは奇妙なことにこの大会での出場機会が少なく、オールド・トラッフォードでの6年間でわずか19試合の出場にとどまっている。クラブ関係者は、プロジェクトが正しい方向に向かっていることを証明することこそが、サウジ・プロリーグやその他の欧州の強豪クラブからの関心を退ける唯一の方法だと考えている。

また、彼のレガシー（功績）にも感情的な重みがある。PSGやバイエルン・ミュンヘンならタイトルを獲得するのは容易かもしれないが、ユナイテッドで主要なトロフィーを勝ち取ることは、キャプテンにとってより個人的な価値を持つと考えられている。個人の才能は抜群だが、長年の在籍期間で手にしたのはFAカップとリーグカップのみであり、彼はキャリアの晩年を迎える前に、そのコレクションにプレミアリーグやチャンピオンズリーグのメダルを加えたいと切望している。