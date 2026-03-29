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マンチェスター・ユナイテッドが主将に懇願する中、ブルーノ・フェルナンデスの契約解除条項の条件が明らかになった
レッド・デビルズがキャプテンに切実な訴え
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ここ数週間、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、このポルトガル代表選手と直接会談を行い、彼が引き続きチームの中心選手であり続けることを望んでいることを明確に伝えたという。これは、昨年とは大きく異なる動きだ。昨年、フェルナンデスはインタビューで「クラブは私の退団を望んでいた」と示唆しており、当時オールド・トラッフォードの関係者全員がこれに異議を唱えたわけではなかった。 32歳のこのミッドフィルダーは絶好調で、今シーズンはプレミアリーグで16アシストを記録している。現在、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録まであと4つに迫っている。
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5700万ポンドの海外脱出ルート
マンチェスター・ユナイテッドの姿勢は強硬だが、フェルナンデスには交渉において重要な切り札がある。彼の契約には約5700万ポンド（7590万ドル）の移籍金条項が含まれていることが明らかになったが、これは海外のクラブにのみ適用されるものだ。 この詳細により、パリ・サンジェルマン（PSG）のような欧州の強豪クラブは警戒を強めている。特に、このフランスの名門クラブは2024年夏に彼をリーグ・アンへ引き抜こうと試みていた経緯があるためだ。彼はワールドカップ終了後、自身の選択肢を十分に検討すると見られている。
チャンピオンズリーグのサッカーが鍵となる
フェルナンデスに自身の未来はマンチェスターにあると納得させるため、ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の下での最近の復活に期待を寄せている。チームは現在、チャンピオンズリーグ復帰への道を歩んでいる。フェルナンデスは奇妙なことにこの大会での出場機会が少なく、オールド・トラッフォードでの6年間でわずか19試合の出場にとどまっている。クラブ関係者は、プロジェクトが正しい方向に向かっていることを証明することこそが、サウジ・プロリーグやその他の欧州の強豪クラブからの関心を退ける唯一の方法だと考えている。
また、彼のレガシー（功績）にも感情的な重みがある。PSGやバイエルン・ミュンヘンならタイトルを獲得するのは容易かもしれないが、ユナイテッドで主要なトロフィーを勝ち取ることは、キャプテンにとってより個人的な価値を持つと考えられている。個人の才能は抜群だが、長年の在籍期間で手にしたのはFAカップとリーグカップのみであり、彼はキャリアの晩年を迎える前に、そのコレクションにプレミアリーグやチャンピオンズリーグのメダルを加えたいと切望している。
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緊急時対応策と代替案
万が一、フェルナンデスが移籍を決断するような事態になった場合、マンチェスター・ユナイテッドはすでに、その創造性の穴を埋めるべく、大型補強候補との関連が報じられている。報道によると、コール・パーマーはチェルシーでの状況にますます不満を抱いており、レッドデビルズの新たなスカウト陣にとって最優先のターゲットとなる可能性があるという。