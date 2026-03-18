マンチェスター・ユナイテッドが中盤の補強を検討する中、ブルーノ・フェルナンデスとカゼミーロがブラジル人スター選手の獲得を勧めている

ウルブズのエース獲得に向けた動きは、マンチェスター・ユナイテッドのトップチーム内からの強力な後押しを受けて勢いを増している。『ザ・サン』紙によると、カゼミーロ自身がクラブ首脳陣に同胞を推薦しており、元フルミネンセのこの選手には、マンチェスターで成功するために必要な資質がまさに備わっていると確信しているという。

フェルナンデス主将もこのMFを高く評価していると言われており、元ウルブズのスター選手マテウス・クーニャも、アンドレが欧州のトップクラブへ移籍するだろうと予想している。ユナイテッドが今夏の移籍市場で少なくとも2人の新たなセンターMFを獲得しようとしている中、こうした支持の声により、アンドレは候補リストの上位に浮上した。