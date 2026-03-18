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マンチェスター・ユナイテッドが中盤の補強を検討する中、ブルーノ・フェルナンデスとカゼミーロがブラジル人スター選手の獲得を勧めている
モリーヌックスのスター選手は、獲得価値の高いターゲットである
マンチェスター・ユナイテッドは、このブラジル人ベテラン選手の退団が目前に迫る中、その穴を埋めるべく、モリーニューに全力を注いでいる。アンドレは、2024年8月にフルミネンセから2100万ポンドで加入して以来、その活躍ぶりで注目を集めており、中盤を強化する最有力候補と見なされている。 彼の好調なパフォーマンスにもかかわらず、ウルブズは現在プレミアリーグの最下位に沈んでいる。そのため、約3500万ポンドのオファーがあれば移籍交渉が成立する見込みだ。もしクラブが降格を免れなければ、その評価額は大幅に下落する可能性があり、レッドデビルズにとって彼はさらに魅力的な獲得候補となるだろう。
アンドレへの楽屋での推薦
ウルブズのエース獲得に向けた動きは、マンチェスター・ユナイテッドのトップチーム内からの強力な後押しを受けて勢いを増している。『ザ・サン』紙によると、カゼミーロ自身がクラブ首脳陣に同胞を推薦しており、元フルミネンセのこの選手には、マンチェスターで成功するために必要な資質がまさに備わっていると確信しているという。
フェルナンデス主将もこのMFを高く評価していると言われており、元ウルブズのスター選手マテウス・クーニャも、アンドレが欧州のトップクラブへ移籍するだろうと予想している。ユナイテッドが今夏の移籍市場で少なくとも2人の新たなセンターMFを獲得しようとしている中、こうした支持の声により、アンドレは候補リストの上位に浮上した。
ウルブズのMFをめぐる争奪戦
アンドレの評価は依然として高いが、彼の動向を注視しているのはマンチェスター・ユナイテッドだけではない。リヴァプールとバイエルン・ミュンヘンも以前から、このブラジル代表選手に関心を示していると報じられてきた。彼は代表で13試合に出場しているが、今度の代表戦期間を控えた最新のセレソン招集メンバーからは外れている。
レーダー上の別の目標
アンドレはリスト上の最重要候補の一人だが、マンチェスター・ユナイテッドは新たなスポーツ体制の下で多忙な夏に備え、選択肢を広げておく方針だ。クラブは国内リーグで実績のある選手を探しており、クリスタル・パレスのスター選手アダム・ウォートンやノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとの関連も報じられている。
ブライトンのカルロス・バレバも、オールド・トラッフォードのスカウト陣の間で頻繁に名前が挙がっている選手の一人だ。資金調達と戦力枠の確保を目的とした大規模な選手整理が予想される中、最終ライン付近でフェルナンデスへのサポートを強化するため、中盤の補強が引き続き最優先事項となっている。
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