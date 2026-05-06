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マンチェスター・ユナイテッドがリヨンのスター選手獲得を画策。課題ポジションの補強を狙う。
レッド・デビルズがモレイラの獲得競争に参戦
『A Bola』によると、マンチェスター・ユナイテッドは夏の補強候補として左ウイングのモレイラに興味を示している。この21歳は7月22日、市場価値40万ユーロながら200万ユーロでスポルティングBからフランスへ移籍。この9か月で評価額は急上昇している。 マンチェスター・ユナイテッドは、デビューシーズンから活躍するモレイラを注視してきたが、獲得にはセリエAやブンデスリーガの複数クラブとの競争が予想される。
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控えから先発の柱へ
シーズン当初、モレイラの急成長は予想外だった。育成対象とされていたが、フォファナの負傷で急きょ先発に抜擢された。 主に左ウイングで全35試合に出場し、2,103分間プレー。リーグ・アン25試合で4得点8アシスト、ヨーロッパリーグ7試合で2得点、クープ・ドゥ・フランス3試合で2得点を記録した。
契約延長と企業価値の上昇
オールド・トラッフォードからの関心が高まる中、リヨンはこの貴重な戦力を守り抜く決意だ。2005年3月19日生まれのダイナミックなフォワードは、2029年6月30日までの長期契約を結んでいるが、クラブは間もなく1年間の延長を提示すると見られる。 市場価値は約1,000万ユーロ（900万ポンド／1,200万ドル）と推定されるが、リヨンはそれ以上の移籍金を求める見込みだ。また、スポルティングは移籍承認時に20％の売却益分配条項を確保しており、将来巨額の移籍金が支払われた場合、多額の資金を得る。
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夏の大型補強の可能性を検証する
夏の移籍市場が迫る中、マンチェスター・ユナイテッドは早期に正式オファーを出すか否かを決断しなければならない。彼のプロフィールはクラブの新補強方針に完璧に合致し、この才能ある左ウイングの獲得は極めて重要だ。欧州のライバルに先んじ、リヨンに交渉に応じさせるには、断固とした行動が必要である。