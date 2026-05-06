マンチェスター・ユナイテッドがリヨンのスター選手獲得を画策。課題ポジションの補強を狙う。

オールド・トラッフォードからの関心が高まる中、リヨンはこの貴重な戦力を守り抜く決意だ。2005年3月19日生まれのダイナミックなフォワードは、2029年6月30日までの長期契約を結んでいるが、クラブは間もなく1年間の延長を提示すると見られる。 市場価値は約1,000万ユーロ（900万ポンド／1,200万ドル）と推定されるが、リヨンはそれ以上の移籍金を求める見込みだ。また、スポルティングは移籍承認時に20％の売却益分配条項を確保しており、将来巨額の移籍金が支払われた場合、多額の資金を得る。