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マンチェスター・ユナイテッドがベテラン選手と新契約を結んだ。これにより、チームはマイケル・キャリック率いるロッカールームに重要なリーダーを残した。
ロッカールームの要
ユナイテッドはヒートンと新たに1年契約を締結し、ベテランGKの残留を決めた。40歳のヒートンはアカデミー出身で、2度目の在籍を続ける。
指導陣と選手をつなぐ重要な存在として、裏方での貢献も高く評価されている。2021年の復帰後、カラバオ・カップ制覇に貢献し、ロッカールームでも欠かせないリーダーとなった。クラブは、チームの高水準維持に彼の存在が不可欠だと考えている。
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ウィルコックス、ヒートンのプロ意識を称賛
ユナイテッドのフットボール・ディレクター、ジェイソン・ウィルコックスは、ヒートンがレッドデビルズにもたらすピッチ外での価値を強調した。 試合ではベンチを温めることが多い（公式戦出場は3試合のみ：2022-23カラバオ・カップ2試合、2021-22チャンピオンズリーグ1試合）が、練習での存在感と指導力はクラブ上層部も認めている。
「トムがもう1年残留してくれることをとても嬉しく思う。彼のリーダーシップとプロ意識がチームでどれほど重要かは誰もが知っている」とウィルコックスは話した。「トムはプレミアリーグ1年目のセネ・ラメンスを支え、献身的な姿勢でGK陣の手本となってきた」
キャリアの節目の瞬間
契約延長でヒートンはプロ21シーズン目に突入する。若くしてユナイテッドを離れた彼は、カーディフやブリストルで成長し、バーンリーとヴィラで正ゴールキーパーとして活躍。そして「夢の劇場」に帰還した。一つの輪が閉じた瞬間だ。
ヒートンは「マンチェスター・ユナイテッドの一員であり続けられることは大きな誇りだ。クラブ全体の決意と野心を肌で感じている。チームの前進とタイトル獲得へ、自分の役割を果たす日が待ち遠しい」と語った。
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マンチェスターで基準を確立する
ヒートンの残留は、マイケル・キャリック監督率いるユナイテッドにとって重要な時期の決定だ。キャリック監督は2025-26シーズンに3位に入り、チームをチャンピオンズリーグへ復帰させた。 チームが過渡期にある今、次世代を導く実績あるリーダーは不可欠だ。2005年のスウィンドン・タウンでのプロデビュー以来、ヒートンが積んだ経験は、ユナイテッドの若手GKたちにとって貴重な知見となるはずだ。