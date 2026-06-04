ユナイテッドはヒートンと新たに1年契約を締結し、ベテランGKの残留を決めた。40歳のヒートンはアカデミー出身で、2度目の在籍を続ける。

指導陣と選手をつなぐ重要な存在として、裏方での貢献も高く評価されている。2021年の復帰後、カラバオ・カップ制覇に貢献し、ロッカールームでも欠かせないリーダーとなった。クラブは、チームの高水準維持に彼の存在が不可欠だと考えている。