バルベルデとチュアメニの乱闘でレアル・マドリードのチーム内は険悪になり、ロッカールームは二分されたと報じられている。ウルグアイ人選手は病院で治療を受け、謝罪後もチームから疎外されている。

クラブ首脳は2度のチャンピオンズリーグ制覇を経験した彼に怒っているが、約55万ドルの罰金で内部解決を図っている。マンチェスター・ユナイテッドにとっては、371試合に出場した世界屈指の才能を獲得する好機だが、夏の移籍までにはまだ障害がある。







