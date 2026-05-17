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マンチェスター・ユナイテッドがフェデ・バルベルデの1億ポンド移籍で苦戦する2つの理由――チュアメニとの衝突を受け、レアル・マドリードMFの去就最新情報
バルデベバスでの内部混乱
バルベルデとチュアメニの乱闘でレアル・マドリードのチーム内は険悪になり、ロッカールームは二分されたと報じられている。ウルグアイ人選手は病院で治療を受け、謝罪後もチームから疎外されている。
クラブ首脳は2度のチャンピオンズリーグ制覇を経験した彼に怒っているが、約55万ドルの罰金で内部解決を図っている。マンチェスター・ユナイテッドにとっては、371試合に出場した世界屈指の才能を獲得する好機だが、夏の移籍までにはまだ障害がある。
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PSGが追走するチーム群をリードしている
『AS』紙によると、オールド・トラッフォードで不満の声が出る最大の理由は、パリ・サンジェルマンがすでに週末にバルベルデの獲得可能性を非公式に探っているからだ。王者は以前、彼の移籍は不可能と考えていたが、最近の騒動を受け、レアル・マドリードが売却を決断した場合の第一候補となるよう動き出した。 バルベルデは現在自宅で療養中で、医療スタッフは乱闘で負ったけがの回復に10～14日の安静を推奨している。PSGにはプレミアリーグのクラブにも対抗できる資金力があるが、今は下準備の段階。今後数週間、レアル・マドリードの「手放さない」姿勢が変わるかを見極めている。
ユナイテッドの1億ポンドの評価額という壁
契約は2029年まで残っており、レアル・マドリードが安易に売却する理由はほとんどない。専門家は同選手の市場価値を9500万ユーロ（約8300万ポンド／1億1000万ドル）から1億1400万ユーロ（約1億ポンド／1億3200万ドル）と見積もる。 ジム・ラトクリフ卿のスカウトチームは、交渉のテーブルに付けるだけでも9200万ユーロ（8000万ポンド／1億700万ドル）を大きく上回るオファーが必要だ。
ユナイテッドはカゼミーロの退団を見越し、中盤の刷新を計画。とはいえ、1選手に巨費を投じるリスクは残る。マンチェスター・シティも以前興味を示したが、高エネルギーな代役を求めるユナイテッドにとって、移籍金問題が解決すれば最も自然な行き先だ。
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選手の忠誠心は揺るぎない
マンチェスター・ユナイテッドにとって大きな壁となるのが、バルベルデ自身の意向だ。メディアの報道やマドリードでの緊張感にもかかわらず、彼は愛するクラブで再びプレーすることだけに集中している。AS紙によると、選手に近い関係者は、彼がイングランドやフランスへ移籍するより残留して定位置を勝ち取りたいと語っている。
レアル・マドリードは主力の忠誠心で流出を防いできた。バルベルデも例外ではない。クラブが放出を決断しない限り、ユナイテッドが巨費を投じても獲得は難しいだろう。