ユナイテッドは、この夏の補強を守備面で締めくくるべく、キムを移籍候補リストに加えたと報じられている。ユリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスがオールド・トラフォードに加入した一方で、比較的静かな移籍市場となっているものの、クラブ首脳陣は最高レベルで戦うために戦力のさらなるテコ入れが必要だと認識している。

新たなセンターバック獲得の必要性が高まっているのは、リサンドロ・マルティネスとレニー・ヨロをめぐる慢性的な負傷問題があるためだ。ハリー・マグワイアが今季中に34歳を迎えることもあり、キャリックは若い主力選手たちの長期的なパートナーを確保することに意欲的だと伝えられている。2023年にナポリから5000万ユーロでバイエルンに加入したキムは、つい最近ポーランドでルベン・アモリムのACミランに打ち崩された守備陣に、統率力とスピードをもたらす理想的なタイプと見なされている。