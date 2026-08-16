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マンチェスター・ユナイテッドがバイエルン・ミュンヘンのスター獲得へ電撃的な動きか マイケル・キャリックは守備の補強を模索
マンチェスター・ユナイテッド、ミランとの破談後に守備陣の補強を検討へ
ユナイテッドは、この夏の補強を守備面で締めくくるべく、キムを移籍候補リストに加えたと報じられている。ユリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスがオールド・トラフォードに加入した一方で、比較的静かな移籍市場となっているものの、クラブ首脳陣は最高レベルで戦うために戦力のさらなるテコ入れが必要だと認識している。
新たなセンターバック獲得の必要性が高まっているのは、リサンドロ・マルティネスとレニー・ヨロをめぐる慢性的な負傷問題があるためだ。ハリー・マグワイアが今季中に34歳を迎えることもあり、キャリックは若い主力選手たちの長期的なパートナーを確保することに意欲的だと伝えられている。2023年にナポリから5000万ユーロでバイエルンに加入したキムは、つい最近ポーランドでルベン・アモリムのACミランに打ち崩された守備陣に、統率力とスピードをもたらす理想的なタイプと見なされている。
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キム・ミンジェが再びオールド・トラフォードの補強候補に浮上
『バイエルン・インサイダー』のクリスティアン・ファルク記者によれば、マンチェスター・ユナイテッドは29歳の現状をバイエルンで非常に注意深く見守っているという。ファルク記者は、関心は具体的なものだとしつつも、選手本人は現在、ヴァンサン・コンパニ監督の先発メンバーの座を取り戻すことに集中していると指摘した。このDFは昨季後半に不動の先発としての地位を失ったが、チャンピオンズリーグ制覇を目指すブンデスリーガの強豪にとって、依然として高い価値を持つ戦力である。
ファルク記者は「マンチェスター・ユナイテッドのキム・ミンジェへの関心を巡る報道には、ある程度の真実がある。以前に『バイエルン・インサイダー』でも述べたように、韓国代表はユナイテッドのリストに入っている。彼らは常にバイエルン・ミュンヘンでの彼の状況を見ている。とはいえ、キム・ミンジェ本人は現時点でバイエルンに残りたいという意思を非常に明確にしており、クラブでの現在の役割にも納得している」と語った。
韓国代表スターに対するバイエルンのスタンス
その報道はさらに、バイエルンがキムの退団を容認することに消極的だと伝えている。特に、コンパニが今季のチャンピオンズリーグ制覇を正式な目標に掲げているためだ。クラブは、厳しく複数の戦線を戦うシーズンを乗り切るには、選手層の厚さが必要だと理解している。キムを放出すれば、バイエルンは最終ラインの選手層が危険なほど薄くなり、シーズンを通して経験のあるセンターバックはヨナタン・ターとダヨ・ウパメカノの2人だけに頼らざるを得なくなる。
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ユナイテッド、プレミアリーグ開幕戦へ準備整う
移籍を巡る話題が続く一方で、ユナイテッドがプレミアリーグ開幕戦のハル・シティ戦に向けて準備を進める中、キャリックは目先の戦いに集中しなければならない。マグワイアとヨロがこの試合で先発するとみられており、とりわけマルティネスがアルゼンチンのスペインとのワールドカップ決勝敗戦で再び負傷した後だけに、その可能性は高い。
ユナイテッドは2023年の時点で、キムがドイツの強豪を選ぶ前に個人条件で合意していたと報じられており、キャリックは2度目の獲得アプローチがより実りあるものになることを願っているはずだ。
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