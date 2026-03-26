マンチェスター・ユナイテッドがバイエルン・ミュンヘンに「完敗」！マヤ・ル・ティシエが女子チャンピオンズリーグの試合でレッドデビルズの巻き返しを後押し

ル・ティシエは、ユナイテッドに痛手を与えた守備のミスを率直に分析した。彼女は、チームの守備がバイエルンにとって突破しすぎに容易だったことを認め、Disney+に対し次のように語った。「（この試合から）良い点も悪い点もあった。ボールを失った際、我々は引き裂かれてしまい、本来あるべきほどコンパクトな守備ができなかった。

「決定的な瞬間の問題ではあるが、多くの良い点も持ち帰れる。最初の失点は私の責任だ。選手が私の背後のスペースに抜け出し、あの場面ではもっとうまく対応できたはずだ。2点目は守備陣が広くなりすぎたし、3点目も誰かがそのスペースを塞ぐべきだった。」