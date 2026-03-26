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マンチェスター・ユナイテッドがバイエルン・ミュンヘンに「完敗」！マヤ・ル・ティシエが女子チャンピオンズリーグの試合でレッドデビルズの巻き返しを後押し
マンチェスター・ユナイテッド女子チーム、ホームで残念な敗戦を喫する
マンチェスター・ユナイテッドは、バイエルン・ミュンヘンに第1戦を2-3で敗れ、女子チャンピオンズリーグの準決勝進出に向けて厳しい戦いを強いられることになった。 オールド・トラッフォードで行われた白熱した一戦で、ホームのマンチェスター・ユナイテッドはル・ティシエのPKとハンナ・ルンドクヴィストのゴールで2度同点に追いついた。しかし、イングランドのチームはバイエルンの戦術的な柔軟性を封じ込めるのに苦戦し、20歳の日本代表選手・谷川が終盤に決めたゴールが、ドイツ勢の勝利を決定づけた。
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ル・ティシエ、マンチェスター・ユナイテッドが「崩壊した」と主張
ル・ティシエは、ユナイテッドに痛手を与えた守備のミスを率直に分析した。彼女は、チームの守備がバイエルンにとって突破しすぎに容易だったことを認め、Disney+に対し次のように語った。「（この試合から）良い点も悪い点もあった。ボールを失った際、我々は引き裂かれてしまい、本来あるべきほどコンパクトな守備ができなかった。
「決定的な瞬間の問題ではあるが、多くの良い点も持ち帰れる。最初の失点は私の責任だ。選手が私の背後のスペースに抜け出し、あの場面ではもっとうまく対応できたはずだ。2点目は守備陣が広くなりすぎたし、3点目も誰かがそのスペースを塞ぐべきだった。」
スキナーは「不振」な得点状況にもかかわらず、楽観的な姿勢を崩していない
スキナー監督は、失点に関してキャプテンの不満に同調しつつも、ユナイテッドの勝ち残りの可能性については強気な姿勢を崩さなかった。彼は次のように語った。「今夜のハーダーによる2得点は、我々からすれば許容できるものではない。これはチームとして改善していくつもりだ。 「心強いのは、この対戦がまだ決着がついていないことだ。バイエルンはいつものようなプレーをしていなかった。彼らは非常に直接的な攻撃を仕掛けてきた。普段はポゼッションを重視するチームだが、今夜はスタイルを変えて、その成果を手にした。失点については、かなり拙いものだったため悔しいが、彼らの脅威を把握している以上、次節に向けて修正するのは極めて容易なことだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
来週のバイエルンとの第2戦を控える前に、ユナイテッドはまず女子スーパーリーグ（WSL）のマンチェスター・ダービーでシティと対戦する。アンドレ・イェグルツ監督率いるチームは現在、18試合で勝ち点46を獲得し、WSLの首位に立っており、2位のレッド・デビルズに8ポイントの差をつけている。