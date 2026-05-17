マンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレスト戦に備える中、マイケル・キャリックは選手たちの「エゴ」をうまく活用する方針だ

マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督は、選手のエゴを障害ではなく必要不可欠なものと捉えていると語った。ノッティンガム・フォレスト戦を控える中、キャリック監督は、クラブを欧州サッカーの頂点へ戻す鍵は、選手の人格をいかに管理するかにかかっているとした。

ロッカールームについて44歳の彼はこう語る。「プライドは興味深い。最高峰でプレーするには一定のプライドが必要だ。それは不可欠で、使い道も様々。だから、どう活かすかが重要なんだ。 自分が成長する中で、優れた選手たちがそのエゴをどう扱い、チームのために自己を犠牲にするかを目の当たりにしてきた。エゴをチームのために使い、戦う対象として、また愛着を持てる対象として、ある程度のエゴは持つべきだ。」