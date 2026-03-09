Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレストのサプライズスターに4300万ポンドのオファーを準備と衝撃。スカウト陣がカゼミーロの後継候補として「直接候補」に感嘆
レッドデビルズが中盤のパワーハウスを特定
コートジボワール出身の選手はシティ・グラウンドで目覚ましい成長を遂げ、ピッチの中央で発揮する圧倒的なパフォーマンスが欧州のトップクラブのスカウト陣の注目を集めている。 クラブがカゼミーロ後の時代を切り開こうとする中、ユナイテッドはサンガレをブラジル人ベテランの後継者として理想的な存在と見なしている。CaughtOffsideによれば、ユナイテッドのスカウト陣は彼の1対1での支配力とプレッシャー下での冷静さに感銘を受けているという。その身体能力と戦術的知性は、現在の市場において稀有な存在だ。
- Getty Images Sport
フォレストがサンガレの希望価格を設定
ノッティンガム・フォレストは 2023 年に約 3,000 万ポンドでサンガレを獲得しましたが、彼の価値が急上昇していることを十分に認識しています。同クラブはかなりの利益を確保する見通しで、フォレストは 4,300 万ポンド前後のより高い金額で交渉を開始する意向であると報じられています。
ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、収支のバランスを取るために、この夏、少なくとも1人の主力選手を売却しなければならない状況にある。サンガレ、エリオット・アンダーソン、ムリージョは、同クラブで最も価値のある選手たちであり、サンガレは2028年まで契約が残っているため、マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの代替選手を獲得するために、高額の移籍金を支払うことになるだろう。
コートジボワール人選手の獲得競争
サンガレを注視しているのはユナイテッドだけではない。彼はイングランドサッカーの過酷さに完全に順応している。アストン・ヴィラとウェストハムも守備強化を図る中で彼の動向を監視しており、ハマーズ（ウェストハム）は過去にサンガレの獲得を試みたこともある。
ヨーロッパの強豪、バイエルン・ミュンヘンとリヴァプールも過去に彼を調査しており、サンガレのプロフィールはエリートクラブにとって魅力的なものであることを示唆しています。しかし、マンチェスター・ユナイテッドにはこの移籍を成立させるだけの資金力があり、アダム・ワートンやカルロス・バレバなどの他の選択肢よりも、彼の方が費用対効果の高い解決策だと考えているかもしれません。一方、アンダーソンはライバルのマンチェスター・シティへの移籍が確実視されています。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドにとって変革をもたらす契約となるのか？
サンガレの加入は、夏にクラブの正式監督に任命される人物にとってゲームチェンジャーとなり得る。これまで欠けていた守備の安定感をもたらし、ユナイテッドの創造性豊かな選手たちに自由に動き回る余地を与えるだろう。ユナイテッドが正式オファーで獲得に動くかは未定だが、プレミアリーグの頂点復帰を目指す彼らにとって、サンガレは変革をもたらす補強となる可能性がある。
広告