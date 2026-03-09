マンチェスター・ユナイテッドがノッティンガム・フォレストのサプライズスターに4300万ポンドのオファーを準備と衝撃。スカウト陣がカゼミーロの後継候補として「直接候補」に感嘆

ノッティンガム・フォレストは 2023 年に約 3,000 万ポンドでサンガレを獲得しましたが、彼の価値が急上昇していることを十分に認識しています。同クラブはかなりの利益を確保する見通しで、フォレストは 4,300 万ポンド前後のより高い金額で交渉を開始する意向であると報じられています。

ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、収支のバランスを取るために、この夏、少なくとも1人の主力選手を売却しなければならない状況にある。サンガレ、エリオット・アンダーソン、ムリージョは、同クラブで最も価値のある選手たちであり、サンガレは2028年まで契約が残っているため、マンチェスター・ユナイテッドは、カゼミーロの代替選手を獲得するために、高額の移籍金を支払うことになるだろう。