マンチェスター・ユナイテッドがニューカッスルのスター選手サンドロ・トナリを最優先ターゲットに設定、クリスタル・パレスとノッティンガム・フォレストのMFも候補に

興味深いことに、トナリとの繋がりはダン・アッシュワースの在任時代を思い出させる。元ユナイテッドのスポーツディレクターは、2023年にトナリがACミランからタインサイドへ移籍した際の立役者だった。アッシュワースはユナイテッドで5か月間在籍した後、ルーベン・アモリムの起用について懸念を表明したことで突然の退任を余儀なくされ、彼がかつて獲得した選手をユナイテッドが追うという皮肉な背景を生み出した。

ニューカッスルから選手を獲得することは、両クラブ間の長年の取引空白を埋めることにもなる。ユナイテッドがニューカッスルから選手を買ったのは、1995年1月に当時の英国移籍金記録となる700万ポンドで獲得したアンディ・コール以来のことだ。トナリか、あるいは彼のプレミアリーグのライバル選手が、この空白を埋められるかどうかは、夏の移籍市場が近づく中で明らかになるだろう。

ただし、夏の移籍市場に飛び込む前に、マンチェスター・ユナイテッドは今季プレミアリーグでトップ3入りを果たし、チャンピオンズリーグ復帰を確実にすることを目指している。キャリック監督率いるチームは現在、29試合で51ポイントを獲得し、次節対戦相手のアストン・ヴィラと同ポイントで3位につけている。