マンチェスター・ユナイテッドがニューカッスルのスター選手サンドロ・トナリを最優先ターゲットに設定、クリスタル・パレスとノッティンガム・フォレストのMFも候補に
マンチェスター・ユナイテッドがニューカッスルの司令塔を狙う
オールド・トラッフォードの首脳陣は、チームの核となる戦力を近代化するための補強計画においてトナリを最優先候補に据えた。2029年までニューカッスルと契約中の25歳のイタリア代表選手は、カゼミーロが去るチームのミッドフィールドを強化する理想的な人材と見なされている。
ユナイテッドの関心は、ニューカッスルが欧州カップ戦出場権を逃す可能性のある苦戦シーズンに直面している中で浮上した。しかし英紙ザ・サンによれば、レッドデビルズはイングランドサッカーの過酷さに慣れたトップクラスの選手を失わないよう、複数の国内オプションも監視中と報じられている。
プレミアリーグの有望選手に注目
トナリに加え、ユナイテッドは国内の人材を網羅した候補リストを作成している。パレスのウォートンとフォレストの傑出したアンダーソンは、いずれも優先順位の高い選手である。同報道によると、イングランドの有望な若手選手2人の評価が高まっていることを考慮すると、ユナイテッドはアンダーソンまたはウォートンをオールド・トラッフォードへ引き抜くには、チャンピオンズリーグ出場権を確保する必要があるだろうとしている。
アンダーソンをめぐる争奪戦は特に熾烈を極めることが予想され、マンチェスター・シティがフォレストの要となるこの選手獲得の最有力候補と見られている。しかし、レッドデビルズがシティと競ってアンダーソンの要求する年俸を満たせるかどうかは、まだわからない。一方、パレスは、ワートンの評価額が急上昇していることを受け、この夏、彼を売却する見通しだ。
ボーンマスとブライトンにおける若手選手
オールド・トラッフォードのスカウト陣は、ボーンマスのアレックス・スコットとブライトンのカルロス・バレバにも注目している。スコットはチームメイトのタイラー・アダムスよりもユナイテッドにとって魅力的な選択肢と見なされている。22歳のスコットは、マンチェスター・ユナイテッドが求める若くエネルギッシュなミッドフィルダー像に合致する。
バレバは、シーガルズでの厳しいシーズンにもかかわらず、依然として関心を集めている。ユナイテッドは、2025年の夏の移籍期間に彼の獲得の可能性について問い合わせたことがあったが、最終的には合意には至らなかった。アンダーソンは23歳、ウォートン、スコット、バレバはいずれも22歳と、若手に重点を置いていることは明らかであり、カゼミーロのような高齢のスター選手に代わる長期的な戦略である。
古い繋がりと歴史的な障壁
興味深いことに、トナリとの繋がりはダン・アッシュワースの在任時代を思い出させる。元ユナイテッドのスポーツディレクターは、2023年にトナリがACミランからタインサイドへ移籍した際の立役者だった。アッシュワースはユナイテッドで5か月間在籍した後、ルーベン・アモリムの起用について懸念を表明したことで突然の退任を余儀なくされ、彼がかつて獲得した選手をユナイテッドが追うという皮肉な背景を生み出した。
ニューカッスルから選手を獲得することは、両クラブ間の長年の取引空白を埋めることにもなる。ユナイテッドがニューカッスルから選手を買ったのは、1995年1月に当時の英国移籍金記録となる700万ポンドで獲得したアンディ・コール以来のことだ。トナリか、あるいは彼のプレミアリーグのライバル選手が、この空白を埋められるかどうかは、夏の移籍市場が近づく中で明らかになるだろう。
ただし、夏の移籍市場に飛び込む前に、マンチェスター・ユナイテッドは今季プレミアリーグでトップ3入りを果たし、チャンピオンズリーグ復帰を確実にすることを目指している。キャリック監督率いるチームは現在、29試合で51ポイントを獲得し、次節対戦相手のアストン・ヴィラと同ポイントで3位につけている。
