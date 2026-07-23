マンチェスター・ユナイテッドがタイラー・アダムスの獲得を検討。米国代表でボーンマスに所属するMFは、格安移籍金で獲得可能だ。

アダムス獲得の動きは、マンチェスター・ユナイテッドのスカウト戦略の転換を反映している。同クラブはデータ担当ディレクターのマイク・サンソーニの指導の下、統計分析を重視する方針に転換した。 クラブの内部指標では、この27歳はトップリーグの守備スペシャリストの中でも突出している。2023年にリーズからボーンマスへ移籍した彼は、走行距離やカバー範囲でプレミアリーグ上位にランクインしている。

身長5フィート9インチと小柄ながら、空中戦とボール奪回能力の高さでオールド・トラッフォードのスカウト陣を感嘆させた。 昨季は26試合に出場し2ゴール2アシストを記録。チームは6位に入り来季のヨーロッパリーグ出場権を獲得した。また、クラブの主要ランニング指標の半分で85選手中トップ4に入るなど、フィジカル面でも突出している。