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マンチェスター・ユナイテッドがタイラー・アダムスの獲得を検討。米国代表でボーンマスに所属するMFは、格安移籍金で獲得可能だ。
レッド・デビルズ、中盤のさらなる補強を目指す
『デイリー・メール』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドは再構築中の中盤陣に最後のピースとしてアダムスを獲得する可能性を模索している。 マンUは今夏、チェルシーのアンドレイ・サントスとアストン・ヴィラのユーリ・ティエレマンスを計8500万ポンドで獲得済み。だが、カゼミーロのフリー移籍とマヌエル・ウガルテの長期離脱で、スカウト陣は追加補強を急ぐ。
W杯で長期離脱中のウガルテの穴を埋めるため、キャリックは守備的MFの補強を急ぐ。予算は限られるが、アダムスは依然として有力候補だ。
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バイタリティ・スタジアムでの金融事業
マンチェスター・ユナイテッドがアダムスに興味を示す最大の理由は、移籍金が約3500万ポンドと見積もられ、他のトップクラス守備的MFより獲得しやすいからだ。ボーンマスはMFアレックス・スコットについて交渉を拒否し続けているが、スカウト界では今夏、アダムスに妥当なオファーがあればクラブが検討すると見られている。
ヴィタリティ・スタジアムでは両選手とも契約が残り2年と短く、特にスコットは延長に消極的と伝えられる。そのためクラブは来年、主力2人の契約最終年を迎える可能性に直面している。今アダムスを売却すれば、ボーンマスは移籍金を再投資に回し、契約満了による価値下落リスクを避けられる。
USMNTのスター選手へのデータに基づく関心
アダムス獲得の動きは、マンチェスター・ユナイテッドのスカウト戦略の転換を反映している。同クラブはデータ担当ディレクターのマイク・サンソーニの指導の下、統計分析を重視する方針に転換した。 クラブの内部指標では、この27歳はトップリーグの守備スペシャリストの中でも突出している。2023年にリーズからボーンマスへ移籍した彼は、走行距離やカバー範囲でプレミアリーグ上位にランクインしている。
身長5フィート9インチと小柄ながら、空中戦とボール奪回能力の高さでオールド・トラッフォードのスカウト陣を感嘆させた。 昨季は26試合に出場し2ゴール2アシストを記録。チームは6位に入り来季のヨーロッパリーグ出場権を獲得した。また、クラブの主要ランニング指標の半分で85選手中トップ4に入るなど、フィジカル面でも突出している。
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国際舞台で実証された実績
国内での活躍に加え、アダムスは最近、アメリカ代表としてワールドカップで個人としても成功を収め、帰国したばかりだ。同大会では4試合に出場し、グループステージのトルコ戦を1試合欠場したのみで、ベスト16のベルギー戦で敗退した。世界的な舞台での彼のリーダーシップと冷静さは、カリントン（マンチェスター・ユナイテッドのトレーニング施設）において、彼がヨーロッパ屈指のビッグクラブでプレーするプレッシャーに耐えられる準備ができているという確信を強めた。
マンチェスター・ユナイテッドは数年にわたり彼の成長を注視。1月には移籍が噂されたが、オールド・トラッフォードでの試合で膝を痛め、移籍話は一時棚上げとなった。
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