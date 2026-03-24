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マンチェスター・ユナイテッドがスタジアム建設の最新情報を発表。レッドデビルズは、収容人数10万人の「北のウェンブリー」建設に向けた20億ポンドの資金調達計画を明らかにした。
新築工事の民間資金が確保された
『ミラー』紙と『インディペンデント』紙の報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは、建設自体に公的資金を充てることなく、この巨大なスタジアム建設計画を推進している。この方針転換は、ラトクリフ氏が「北部の人々も税金を納めている。イングランドにふさわしい、より野心的なプロジェクトを北部で検討すべきだという議論もある」と述べた当初の発言を受けてのものだ。しかし、マンチェスター市のアンディ・バーナム市長は、同スタジアムへの公的助成を否定した。 クラブの広報担当者は現在の立場を明確にし、「我々が提案する新スタジアムは民間資金で賄われるものであり、潜在的な投資家やすべての利害関係者との建設的な対話を継続している」と述べた。
- AFP
交通網の整備には政府の支援が必要だ
20億ポンドに上る建設費はクラブが全額負担することになるが、クラブ側は周辺の交通網整備について政府に支援を積極的に要請している。 ロッシュ氏は、アリーナを都市のインフラに適切に統合するためには、公的機関の協力が不可欠であると強調した。彼女は次のように説明した。「英国で最大かつ最高のスタジアムを建設しても、それが孤立した島のような状態で、交通網が整備されていないためにアクセスできず、試合日以外には人が来られなかったり、地元企業が関与できなかったりしては意味がありません。 私たちが政府に求めているのは、スタジアム建設そのものではなく、この地域のインフラ整備と再開発を真に支援してほしいということです。スタジアム建設は私たちの責任であることは理解しています。私たちはファンに素晴らしいスタジアムを提供したいのです。そのために20億ポンドを投じるつもりです。」
複雑な土地交渉とプロジェクトのスケジュール
これほど大規模な開発プロジェクトのために民間資本を確保することは、特にクラブの既存の負債がすでに13億ポンドに迫っていることを考えると、非常に困難な課題である。 さらに、レッドデビルズは隣接する土地の取得をめぐり複雑な交渉に直面しており、現在、フレイトライナー社が所有する鉄道操車場の評価額を巡って協議が停滞している。その結果、スケジュールは依然として流動的だ。スケジュールについて、ロッシュ氏は次のように述べた。「12ヶ月前に新スタジアムの構想を発表した際、建設には4年から5年かかると申し上げましたが、その通りです。 しかし、人々はこれを『2030年までにスタジアムが完成するかもしれない』と解釈したようですが、我々が着手しようとしているような複雑なスタジアム建設においては、建設準備を整えるだけで1～2年を要します。つまり、土地の取得、資金の確保、そして建築許可の取得に時間がかかるのです。」
- Getty Images Sport
地域経済の活性化と威信の回復
このビジョンを実現する緊急性は、オールド・トラッフォードの衰退に起因している。同スタジアムは最近、ユーロ2028の開催地選定においてマンチェスター・シティのエティハド・スタジアムに敗れ、落選した。この冷遇について、ゲイリー・ネヴィルは「史上最悪の事態」と評したことで知られる。 この新たな開発計画は、クラブの世界的な地位を回復すると同時に、地域にとって巨大な経済的触媒となることを目指している。広範な再開発地区では、9万人の雇用創出と数千戸の新規住宅供給が見込まれている。世界中の投資家から多大な関心が寄せられていることから、クラブ首脳陣は、この歴史的な野心計画が順調に進んでいると確信している。