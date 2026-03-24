マンチェスター・ユナイテッドがスタジアム建設の最新情報を発表。レッドデビルズは、収容人数10万人の「北のウェンブリー」建設に向けた20億ポンドの資金調達計画を明らかにした。

20億ポンドに上る建設費はクラブが全額負担することになるが、クラブ側は周辺の交通網整備について政府に支援を積極的に要請している。 ロッシュ氏は、アリーナを都市のインフラに適切に統合するためには、公的機関の協力が不可欠であると強調した。彼女は次のように説明した。「英国で最大かつ最高のスタジアムを建設しても、それが孤立した島のような状態で、交通網が整備されていないためにアクセスできず、試合日以外には人が来られなかったり、地元企業が関与できなかったりしては意味がありません。 私たちが政府に求めているのは、スタジアム建設そのものではなく、この地域のインフラ整備と再開発を真に支援してほしいということです。スタジアム建設は私たちの責任であることは理解しています。私たちはファンに素晴らしいスタジアムを提供したいのです。そのために20億ポンドを投じるつもりです。」