マンチェスター・ユナイテッドがスコット・マクトミネイの「驚愕の」移籍を巡って批判を浴びる中、元スコットランド代表のスター選手は、このミッドフィルダーの起用法に「呆気にとられた」と認めた

イングランドのサッカー界への復帰が噂されているが、29歳となったマクトミネイにとってそれが魅力的かどうか尋ねられた際、グレイはBetSelect.co.ukとの共同インタビューでGOALに対し次のように語った。「つまり、彼が今年のような活躍を見せた後で、なぜ去りたいと思うだろうか？ 素晴らしい一年だった。彼を疑ったことは一度もない。 私には、第一に、なぜ彼がマンチェスター・ユナイテッドでより頻繁にプレーしなかったのか、第二に、なぜクラブが彼を放出したのか、理解できなかった。この2つの点には本当に驚かされた。

「彼は決してチームを失望させなかった。出場するたびに、ゴールを決めるか、アシストするか、チャンスを作り出していた。彼は素晴らしかったし、今見ている通り、今も素晴らしい選手だ。そして今、その実力が認められている。彼のために本当に嬉しく思うし、スコットランド代表にとっても喜ばしいことだ。彼は素晴らしいシーズンを送った。

「驚いているか？ たぶん、彼が到達したレベルにはね。イタリアでの年間最優秀選手賞は、初年度にしてはかなりの栄誉だ。だから、それを誇りに思うべきだ。クラブは彼を手放したくないはずだ。絶対にあり得ない。彼には残ってほしいと思っている。

「もし私が彼なら、超大物クラブがオファーしてこない限り――本当に超大物クラブですよ――なぜ移籍する必要があるでしょうか？彼は29歳です。イタリアでの生活が充実していて、家族も幸せなら、もちろんその点も大きな要因になります。将来は誰にも分からないことですから。 だが、あらゆる条件が整っていて、本人が幸せで、住んでいる場所、ライフスタイル、サッカーの環境など、何一つ不満がないなら、すべてが完璧に合致しているなら、彼は残留すると思う。

「でも、結局は彼次第だ。彼は『そうだ、もう2、3年、ビッグクラブでプレーして、プレミアリーグに戻って最後の数年間を過ごしたい』と言うかもしれない。分からないよ。でも、彼がなぜ去りたいと思うのか、私には全く理解できない。本当にね。」