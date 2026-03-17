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マンチェスター・ユナイテッドがスコット・マクトミネイの「驚愕の」移籍を巡って批判を浴びる中、元スコットランド代表のスター選手は、このミッドフィルダーの起用法に「呆気にとられた」と認めた
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マクトミネイ、セリエA優勝を果たし、歴史に名を刻む
ランカスター出身のこのミッドフィールダーは、5歳の頃から何らかの形でマンチェスター・ユナイテッドと関わってきた。ジョゼ・モウリーニョ監督は、オールド・トラッフォードでの彼のトップチームデビューを後押しし、彼は最終的にこのプレミアリーグの強豪チームで公式戦255試合に出場することとなった。
しかし、マクトミネイは、時折失速を繰り返すチームのエンジンにおいて、自らが重要な歯車となり得ることをベンチ陣に真に納得させるのに苦労した。セリエAの強豪クラブからオファーが舞い込んだ際、彼は不要な選手と見なされていた。
ナポリでのデビューシーズン終了時には優勝の栄光を味わった後、スコットランド人として初めてセリエA年間最優秀選手に選出され、歴史に名を刻んだ。また、マクトミネイは2025年のバロンドール投票で18位に入り、現在、高額移籍に関する憶測が飛び交う中、新契約の交渉が進められている。
なぜマンチェスター・ユナイテッドはマクトミネイのオールド・トラッフォード退団を許したのか？
イングランドのサッカー界への復帰が噂されているが、29歳となったマクトミネイにとってそれが魅力的かどうか尋ねられた際、グレイはBetSelect.co.ukとの共同インタビューでGOALに対し次のように語った。「つまり、彼が今年のような活躍を見せた後で、なぜ去りたいと思うだろうか？ 素晴らしい一年だった。彼を疑ったことは一度もない。 私には、第一に、なぜ彼がマンチェスター・ユナイテッドでより頻繁にプレーしなかったのか、第二に、なぜクラブが彼を放出したのか、理解できなかった。この2つの点には本当に驚かされた。
「彼は決してチームを失望させなかった。出場するたびに、ゴールを決めるか、アシストするか、チャンスを作り出していた。彼は素晴らしかったし、今見ている通り、今も素晴らしい選手だ。そして今、その実力が認められている。彼のために本当に嬉しく思うし、スコットランド代表にとっても喜ばしいことだ。彼は素晴らしいシーズンを送った。
「驚いているか？ たぶん、彼が到達したレベルにはね。イタリアでの年間最優秀選手賞は、初年度にしてはかなりの栄誉だ。だから、それを誇りに思うべきだ。クラブは彼を手放したくないはずだ。絶対にあり得ない。彼には残ってほしいと思っている。
「もし私が彼なら、超大物クラブがオファーしてこない限り――本当に超大物クラブですよ――なぜ移籍する必要があるでしょうか？彼は29歳です。イタリアでの生活が充実していて、家族も幸せなら、もちろんその点も大きな要因になります。将来は誰にも分からないことですから。 だが、あらゆる条件が整っていて、本人が幸せで、住んでいる場所、ライフスタイル、サッカーの環境など、何一つ不満がないなら、すべてが完璧に合致しているなら、彼は残留すると思う。
「でも、結局は彼次第だ。彼は『そうだ、もう2、3年、ビッグクラブでプレーして、プレミアリーグに戻って最後の数年間を過ごしたい』と言うかもしれない。分からないよ。でも、彼がなぜ去りたいと思うのか、私には全く理解できない。本当にね。」
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マンチェスター・ユナイテッドは、マクトミネイに最適なポジションを見出せなかったのだろうか？
ユナイテッドにとっての問題の一つは、マクトミネイの最適な役割を最後まで見極められなかった点にある。彼はナポリで攻撃的な10番として活躍しており、レッドデビルズがしばしば彼をそう見なしていた守備的ミッドフィールダーではないことは明らかだ。
グレイはこう付け加えた。「明らかに違う！スコットランド代表でもそうだ。マンチェスター・ユナイテッドが気づくよりずっと前から、我々はスコットランド代表でそれを目の当たりにしてきた。私にはどうしても理解できなかった。言った通り、彼は常に活躍していた。 毎回、途中出場した時でさえ、2、3回の決定機を作ったり、ゴールを決めたりしていた。それなのに翌週にはまたベンチ外になる。私はただ『一体何をしているんだ？ こんな選手を外すなんてあり得ない』と思ってしまう。
「それに、ピッチを駆け回る姿、あちこちをカバーし、後ろから前まで動き回る様子。でも、彼は今や10番タイプだろ？6番や8番じゃない。10番だ。前線に上がることが好きなんだ。ゴールを決めるのが大好きだ。相手陣の最終ライン付近に入ってシュートを打ったり、チャンスを作ったりするのが好きなんだ。 そしてマンチェスター・ユナイテッドは、どういうわけか、歴代の監督たちが、その点を全く理解していないように見えた。それには本当に驚かされたよ。
「彼が去った時は、正直言って驚いたよ。『君を売る』と言われたんだ。呆気にとられたよ。でも、ここ数年のユナイテッドの決断の多くは、多くの人を呆気にとらせてきたからね！」
移籍の噂とワールドカップ：マクトミネイにとって重要な夏
マンチェスター・ユナイテッドは中盤の戦力補強を模索していることから、マクトミネイの復帰に前向きであるとの見方もあるが、移籍が実現するかどうかについては疑問視する声も上がっている。現時点では、絶好調の彼は、スコットランド代表としてワールドカップに臨む前に、ナポリで2025-26シーズンを最高の形で締めくくることを目指している。
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