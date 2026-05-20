マンチェスター・ユナイテッドが29歳のボーエンに注目する理由の一つは、その起用法だ。彼は右ウイングやセンターフォワードが主戦場だが、ユナイテッドは左ウイングの第一候補として考えているという。これは前線に汎用性を求める異例の布陣だ。

ウェストハムでは左サイドでの起用は少なかったものの、高い運動量と決定力は前線全体で生かせると判断された。クラブはマイケル・キャリックを2年契約で正式監督に就任させる見込みで、これらの戦術はアモリム監督退任後の新時代を示す。







