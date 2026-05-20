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マンチェスター・ユナイテッドがジャロッド・ボウエンの獲得を検討している。リヴァプールとチェルシーに続き、ウェストハムの主将争奪戦に加わった。
レッド・デビルズ、ハマーズの降格を狙う
ウェストハムが降格の危機に瀕する中、マンチェスター・ユナイテッドがその行方を注視している。ガーディアン紙によると、ユナイテッドはウェストハムがチャンピオンシップに降格した場合、1億ポンド超の移籍金を用意して選手獲得に動く構えだ。
ボーエンはクラブの象徴だが、CLに出場できるオールド・トラッフォードの誘惑は大きい。ユナイテッドはリヴァプール戦の勝利で欧州出場権を確保し、次は実績あるプレミアリーグ級選手の補強に動き出している。
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ボーウェンに予想外のポジション変更が計画されている。
マンチェスター・ユナイテッドが29歳のボーエンに注目する理由の一つは、その起用法だ。彼は右ウイングやセンターフォワードが主戦場だが、ユナイテッドは左ウイングの第一候補として考えているという。これは前線に汎用性を求める異例の布陣だ。
ウェストハムでは左サイドでの起用は少なかったものの、高い運動量と決定力は前線全体で生かせると判断された。クラブはマイケル・キャリックを2年契約で正式監督に就任させる見込みで、これらの戦術はアモリム監督退任後の新時代を示す。
ボーエン、移籍の噂に本音
イングランド代表のボウエンは、毎シーズン終了後に将来について熟考する。今季も強豪クラブからの関心を知りつつ、リーズとの最終戦を終えてから去就を決めるつもりだ。 スカイ・スポーツの取材にボーエンはこう語った。「ハル時代から、シーズンが終わるたびに『自分にとって何が最善か』『どう感じるか』『直感はどうか』と考える。そして決断し、その道を進む」。
- AFP
チェルシーとリヴァプールが獲得競争へ
ボーウェン争奪戦はユナイテッドだけではない。リヴァプールは攻撃陣の後継として注目し、チェルシーも補強戦略の一環として様子を見ている。
ウェストハムが2部に降格すれば財政が悪化する恐れがあり、3クラブの争奪戦が激化する可能性もある。だがユナイテッドはCL出場権を確保し、キャリック監督の正式就任も予定。これらの強みが、今夏最も注目される移籍劇の一つで優位に働くかもしれない。