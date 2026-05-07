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マンチェスター・ユナイテッドがサンドロ・トナリを獲得するのは「不可能」に近い。しかし、クラブは別の長期にわたるターゲットであるMFとの契約条件で合意に達している。
ニューカッスル、トナリ獲得を断固拒否
GiveMeSportによると、マンチェスター・ユナイテッドがトナリ獲得に動いているが、ニューカッスルは主力MFの売却を拒否。交渉は難航している。イタリア代表のトナリはクラブの長期計画でも中心であり、今夏の移籍は困難だ。ユナイテッドは彼の技術、エネルギー、安定感を評価している。
ニューカッスルは今夏の放出を拒否しており、移籍にはユナイテッドが1ポジションに割り当てた予算を大幅に上回る費用がかかる見込みだ。また、トナリを放出して直接のライバルを強化するつもりはないとされ、事実上ユナイテッドに現実的なターゲットを探すよう促している。
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バレバが最優先の標的として浮上
トナリ獲得が難航する中、マンチェスター・ユナイテッドはブライトンMFバレバの獲得を急ぐ。報道では、ユナイテッドは22歳のバレバと2025年8月までの契約で合意済み。オールド・トラッフォード移籍に向けた準備も始まっており、スカウトが以前から注目していたという。
クラブ内では、守備的MFの長期オプションとして、今夏フリーで退団するカゼミーロの後継候補とみなされている。プレミアリーグでの経験も評価ポイントだ。ただし、契約は2028年まで残っており、ブライトンは最大8000万ポンドの移籍金を要求するとされる。
その他の選択肢
マンチェスター・ユナイテッドは、トナリとバレバ以外にも複数のMF補強を検討している。ウガルテの去就が不透明だからだ。アタランタのエデルソンは昨夏から候補で、 契約は2027年6月までで、移籍金は4500万ユーロと報じられている。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとクリスタル・パレスのアダム・ウォートンも候補に挙げられ、クラブは各選手を慎重に評価している。
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マンチェスター・ユナイテッドはブライトンと交渉する必要がある。
個人条件は合意に達したと報じられ、ユナイテッドはブライトンとの交渉に注力している。強硬な姿勢で知られるブライトンとの協議は難航する可能性がある。ユナイテッドは新シーズン開幕前に中盤の補強を急ぐ。トナリの獲得が困難になる中、バレバの獲得が数週間の最優先事項となるだろう。