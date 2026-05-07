GiveMeSportによると、マンチェスター・ユナイテッドがトナリ獲得に動いているが、ニューカッスルは主力MFの売却を拒否。交渉は難航している。イタリア代表のトナリはクラブの長期計画でも中心であり、今夏の移籍は困難だ。ユナイテッドは彼の技術、エネルギー、安定感を評価している。

ニューカッスルは今夏の放出を拒否しており、移籍にはユナイテッドが1ポジションに割り当てた予算を大幅に上回る費用がかかる見込みだ。また、トナリを放出して直接のライバルを強化するつもりはないとされ、事実上ユナイテッドに現実的なターゲットを探すよう促している。