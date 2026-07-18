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Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドがサンダー・ベルゲの獲得（移籍金4000万ポンド）を画策、INEOSは今夏のMF補強を3人目として狙う

移籍情報
サンデル・ベルゲ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
フラム

マンチェスター・ユナイテッドは、INEOS主導で進める中盤補強の一環として、フルハムのMFサンダー・ベルゲ獲得へ動きを加速している。アンドレイ・サントス、ユーリ・ティエレマンスに続き、3人目の補強で過酷なシーズンに備える。

  • レッド・デビルズがベルゲに照準を合わせる

    『イブニング・スタンダード』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドは中盤補強のため、フルハムのMFベルゲの獲得を検討している。クラブ首脳陣は、ノルウェー代表のベルゲを、ASローマのマヌ・コネより獲得の可能性が高く、費用対効果も良いと判断。これは、スポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスがマイケル・キャリックと夏に会談し、中盤の層を強化すると決めた計画に基づく。


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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    ムールステーンが中盤の補強課題を明らかにする

    元マンチェスター・ユナイテッドの助監督レネ・ムールステーン氏は、今夏の移籍市場でクラブが獲得すべき中盤選手のタイプを語った。同氏は「Tipman Tips」の取材に「ユナイテッドは少なくとも2人、できれば3人の中盤選手を補強すべきだ。試合日程が詰まっている今、このポジションの強化は不可欠だ。

    「必要なのは、同じタイプの選手を3人も取るのではなく、補強の多様性だ。コビー・マイヌーはボール捌きが巧くチームに活力を与える。だから、ダイナミックでタフな選手を加えるべきだ。」

  • 検討中の代替ターゲット

    ムールステーンは、自身の戦術に合うプレミアリーグの若手2人を挙げた。彼は「私は中盤に技術のある選手を好む。マンチェスター・ユナイテッドのアダム・ウォートンは、ボール扱いが巧みで、プレッシャーでも冷静だ。決定的なパス1本で前線5人へボールを届け、守備を切り裂く点が素晴らしい」と語った。 [カルロス]・バレバもまだ若く、将来が楽しみだ。彼はダイナミックで速いものの、これまで挙げた選手たちとは少しタイプが異なる。」

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  • Michael Carrick Getty

    機関室のオーバーホールが続いている

    来季4つの大会を戦うため、クラブは積極補強で選手層を厚くする。サントスとティエレマンスはすでに加入。カゼミーロの移籍とウガルテの負傷離脱で空いた中盤の穴を埋める最終ピースとして、力強くダイナミックなベルゲの獲得がプレシーズン締切前の最優先課題だ。

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