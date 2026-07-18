マンチェスター・ユナイテッドがサンダー・ベルゲの獲得（移籍金4000万ポンド）を画策、INEOSは今夏のMF補強を3人目として狙う

元マンチェスター・ユナイテッドの助監督レネ・ムールステーン氏は、今夏の移籍市場でクラブが獲得すべき中盤選手のタイプを語った。同氏は「Tipman Tips」の取材に「ユナイテッドは少なくとも2人、できれば3人の中盤選手を補強すべきだ。試合日程が詰まっている今、このポジションの強化は不可欠だ。

「必要なのは、同じタイプの選手を3人も取るのではなく、補強の多様性だ。コビー・マイヌーはボール捌きが巧くチームに活力を与える。だから、ダイナミックでタフな選手を加えるべきだ。」