フォレストは、チェルシーがモイセス・カイセドに支払った1億1500万ポンドを例に挙げ、エリート級若手MFの市場価格だと主張している。 2029年まで契約を結ぶアンダーソンは不可欠な戦力であり、イングランド代表として次期W杯での活躍も期待される。この姿勢から、ユナイテッドはすでにシティと交渉中の他候補への関心を後退させている。オールド・トラッフォードのクラブは、改訂された財政・戦術計画に合う選手を優先しているからだ。