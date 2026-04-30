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マンチェスター・ユナイテッドがエリオット・アンダーソン獲得を断念か。移籍金1億2000万ポンドが主な理由。
レッド・デビルズ、評価額に難色
マンチェスター・ユナイテッドは、23歳のイングランド代表MFを来季の優先補強候補に挙げている。しかし移籍金で双方の見解が大きく食い違い、交渉は停滞している。ESPNによると、ノッティンガム・フォレストは1億2000万ポンドを要求。ユナイテッドはこれを過大評価だと見る。資金はあっても、首脳陣はマンチェスター・シティとの争奪戦を避けたい。移籍金がさらに跳ね上がり、予算を圧迫する恐れがあるためだ。
- AFP
売上による戦略的資金調達
新体制の下、ユナイテッドは選手放出を軸に規律ある移籍方針を維持する。 ESPNによると、クラブは主力MFの獲得費約8000万～9000万ポンドを放出益で賄い、残った予算で2人目のMF、左ウイング、さらにセンターバックやサイドバックの補強も目指すという。
市場指標で堅調なフォレスト社
フォレストは、チェルシーがモイセス・カイセドに支払った1億1500万ポンドを例に挙げ、エリート級若手MFの市場価格だと主張している。 2029年まで契約を結ぶアンダーソンは不可欠な戦力であり、イングランド代表として次期W杯での活躍も期待される。この姿勢から、ユナイテッドはすでにシティと交渉中の他候補への関心を後退させている。オールド・トラッフォードのクラブは、改訂された財政・戦術計画に合う選手を優先しているからだ。
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ヨーロッパリーグ準決勝の試練
フォレストがヨーロッパリーグ準決勝第1戦でアストン・ヴィラを迎える中、アンダーソンは欧州での成功に集中している。この試合での活躍はシティの関心をさらに強めるだろう。一方、ユナイテッドはカルロス・バレバ、オーレリアン・チュアメニ、サンドロ・トナリなど、より手頃な代替案を検討し始めた。