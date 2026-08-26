マンチェスター・ユナイテッドは、カマヴィンガ獲得に向けて移籍市場終盤に大型オファーを提示し、レアル・マドリーの意思を試す構えだ。スペインメディア『Cadena SER』の報道によると、プレミアリーグの強豪は、この多才なMFを戦力強化の最優先ターゲットの1人としてリストアップしている。23歳の同選手は2021年夏にレンヌからレアル・マドリーへ加入し、サンティアゴ・ベルナベウとの契約は2029年夏までとなっている。今夏ここまでに補強を進めてきたにもかかわらず、オールド・トラッフォードの首脳陣は、チーム中盤の技術的な特性を一変させるような目玉補強の実現を目指しているようだ。

この関心が浮上したタイミングは、スペインのクラブにとっては興味深いものとなっている。マンチェスター・ユナイテッド前監督のジョゼ・モウリーニョが、最近その指揮を執ったためだ。モウリーニョは以前、レアル・マドリーの今夏の補強は完了したと示唆していたが、現在出場時間の確保に苦しんでいる選手への正式オファーが届けば、再考を迫られる可能性がある。カマヴィンガは昨季、レアル・マドリーで全公式戦43試合に出場して2ゴール1アシストを記録したが、新体制下では役割が限定されているようで、開幕戦のエスパニョール戦では2-1の勝利で途中出場から10分間プレーしただけだった。