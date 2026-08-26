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マンチェスター・ユナイテッドがエドゥアルド・カマヴィンガ獲得へ土壇場で動き出す！ レアル・マドリーのスターを巡り、4300万ポンドのオファーを準備か、その去就が明確に
マンチェスター・ユナイテッドが衝撃のベルナベウ強襲を狙う
マンチェスター・ユナイテッドは、カマヴィンガ獲得に向けて移籍市場終盤に大型オファーを提示し、レアル・マドリーの意思を試す構えだ。スペインメディア『Cadena SER』の報道によると、プレミアリーグの強豪は、この多才なMFを戦力強化の最優先ターゲットの1人としてリストアップしている。23歳の同選手は2021年夏にレンヌからレアル・マドリーへ加入し、サンティアゴ・ベルナベウとの契約は2029年夏までとなっている。今夏ここまでに補強を進めてきたにもかかわらず、オールド・トラッフォードの首脳陣は、チーム中盤の技術的な特性を一変させるような目玉補強の実現を目指しているようだ。
この関心が浮上したタイミングは、スペインのクラブにとっては興味深いものとなっている。マンチェスター・ユナイテッド前監督のジョゼ・モウリーニョが、最近その指揮を執ったためだ。モウリーニョは以前、レアル・マドリーの今夏の補強は完了したと示唆していたが、現在出場時間の確保に苦しんでいる選手への正式オファーが届けば、再考を迫られる可能性がある。カマヴィンガは昨季、レアル・マドリーで全公式戦43試合に出場して2ゴール1アシストを記録したが、新体制下では役割が限定されているようで、開幕戦のエスパニョール戦では2-1の勝利で途中出場から10分間プレーしただけだった。
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中盤の苦戦が土壇場での動きを促す
カマヴィンガへの突然の動きは、一部ではユナイテッドの最近のピッチ上でのパフォーマンスに対する反応と受け止められている。キャリック率いるチームはとりわけ低調な内容に終わり、ハル・シティ戦で0-2の敗戦を喫した。この試合によって、現在の中盤の選択肢の層とバランスに深刻な疑問が投げかけられた。
キャリックはすでに移籍市場で動いており、ユーリ・ティーレマンスやアンドレイ・サントスを獲得。さらに最近では、長期にわたって狙っていたブライトンのカルロス・バレバの確保にも成功している。しかし、レアル・マドリーでラ・リーガ2回、チャンピオンズリーグ2回の優勝を含む数多くのタイトルを手にしてきたカマヴィンガのような才能を獲得するチャンスは、見過ごすにはあまりにも魅力的であるようだ。
チェルシーとの競争とチーム編成の優先事項
マンチェスター・ユナイテッドだけがこの状況を注視しているプレミアリーグのクラブではなく、チェルシーも23歳のこの選手の獲得レースに加わっていると報じられている。スペインからの報道によれば、ユナイテッドは移籍資金として約8000万ポンドを残しており、それをカマヴィンガとバルセロナの左SBアレハンドロ・バルデの獲得に振り分ける意向だという。
クラブは守備陣の空白を埋めるために複数の選択肢を探っており、その中には以前から関心を寄せてきたルイス・ホールや、より最近になって名前が取り沙汰されているアーセナルの若手マイルズ・ルイス＝スケリーも含まれる。こうした数多くのターゲットがいるにもかかわらず、クラブはまだ新たな左SBの獲得を完了させておらず、移籍市場最終盤の数日間は極めて大きな意味を持つことになっている。
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遅れている採用活動には依然として障害が残っている
野心は明確だが、ユナイテッドは最優先ターゲットを移籍に踏み切らせるうえで大きな障害に直面している。最近の報道によれば、バルデはマンチェスター行きよりもバルセロナ残留を望んでおり、これはキャリックの守備補強プランにとって痛手となっている。それでもユナイテッドは、カマヴィンガ獲得への希望を捨てていない。ベルナベウでは現在評価を落としており、モウリーニョは先発メンバーでオーレリアン・チュアメニ、フェデリコ・バルベルデ、そして新加入のベルナルド・シウバを優先しているようだからだ。
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