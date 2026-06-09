エデルソンは、オールド・トラッフォードを去るベテランMFカゼミーロの後継者と見なされている。チャンピオンズリーグで5度優勝した彼の穴を埋めるのは容易ではないが、サンドロは同胞エデルソンにその役割を果たす身体と精神があると信じる。

「彼はトップクラスのMFだと知っている」とサンドロは語る。「代表でブラジル遠征に帯同したし、動画でも確認した。身体能力はプレミアリーグで通用する。他のクラブも獲得を狙っていた。 それでも彼はカゼミーロの後継者としてユナイテッドへ来る。カゼミーロの後任を務めるには、自分のレベルを最高峰、つまりトップクラスの選手たちと同じレベルまで引き上げる必要がある。カゼミーロは極めて重要な選手で、ユナイテッドでも素晴らしい活躍を見せたからだ」