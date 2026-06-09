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マンチェスター・ユナイテッドがエデルソンを「格安」で獲得したと称賛される中、同郷のブラジル人選手が、3800万ポンドのMFがカゼミーロの後継者としてどう活躍するかを解説した。
現代の市場におけるお買い得品
マンチェスター・ユナイテッドがアタランタのブラジル人MF獲得へ3800万ポンド（5100万ドル）で最終段階に入った。守備的MFの移籍金が1億ポンドを超える今、元プレミアリーグのサンドロは「レッドデビルズがお買い得な補強をした」と語る。
英国のギャンブル情報サイト「BritishGambler.co.uk」のインタビューで彼は、移籍市場の価格格差に言及。「エデルソンもそうだが、3800万ポンドだったはずだ」と述べ、「マンUはエリオット・アンダーソン、サンドロ・トナリ、レアル・マドリードのチュアメニともリンクされている。彼らは世界クラスだが、比べると非常に高価だ」と続けた。 エデルソンに3800万ポンドは、今の市場では正直かなりお買い得だよ」
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カゼミーロに代わるレジェンド
エデルソンは、オールド・トラッフォードを去るベテランMFカゼミーロの後継者と見なされている。チャンピオンズリーグで5度優勝した彼の穴を埋めるのは容易ではないが、サンドロは同胞エデルソンにその役割を果たす身体と精神があると信じる。
「彼はトップクラスのMFだと知っている」とサンドロは語る。「代表でブラジル遠征に帯同したし、動画でも確認した。身体能力はプレミアリーグで通用する。他のクラブも獲得を狙っていた。 それでも彼はカゼミーロの後継者としてユナイテッドへ来る。カゼミーロの後任を務めるには、自分のレベルを最高峰、つまりトップクラスの選手たちと同じレベルまで引き上げる必要がある。カゼミーロは極めて重要な選手で、ユナイテッドでも素晴らしい活躍を見せたからだ」
身体能力と戦術的規律
マンチェスター・ユナイテッドは、守備カバーとボールを前線へ運ぶ能力を兼備する選手を longtemps 探し続けてきた。セリエAでのエデルソンの活躍は、彼がその稀有な資質を持つことを示唆している。報道によると、クラブはイタリアのクラブへ3400万ポンド（4600万ドル）の移籍金を支払う見込みだ。
サンドロは「彼はゲームを組み立てる能力があり、強さを生かして相手を振り切る力も持つ。ボックス・トゥ・ボックスになれるかは不明だが、試合をコントロールするMFになるだろう。パスもタックルもでき、中盤で存在感を示す選手だ」と語った。
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プレミアリーグへの適応という課題
技術とフィジカルは備わっているが、セリエAからプレミアリーグへ移るのは依然として大きな壁だ。しかしサンドロは、適切な指導と忍耐があれば、エデルソンがプレミアリーグのトップ守備的MF並みに活躍できると確信している。
「プレミアリーグへの移籍は常に難しい。リーグのレベルが全く異なるからだ。だが彼には必要な素質がある。適応できれば、成功して楽しめるだろう。そのためには、監督の時間がいる」とサンドロは語った。