マンチェスター・ユナイテッドが、プレミアリーグ残留が危ぶまれるウェストハムから、MFフェルナンデスを今夏獲得する方針を模索している。21歳のポルトガル代表は、苦境にあるロンドン勢の中で数少ない光として活躍。ユナイテッドはここ数週間、スカウティングを強化した。英紙『テレグラフ』によると、ウェストハムが降格した場合の正式オファーを内部で検討済みという。

昨夏サウサンプトンが降格した際、ユナイテッドは獲得を見送り、ウェストハムが3800万ポンドでフェルナンデスを獲得した。しかし、ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネスが「驚異的」と称する成長を受け、ユナイテッドは再考を余儀なくされている。最近フル代表に初招集されたこの元スポルティングCPの若手は、現在リーグ屈指の多才な若手と評価されている。