Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムのマテウス・フェルナンデスの獲得を検討。一方、モーガン・ロジャースはブルーノ・フェルナンデスの後継者と目されている。
マンチェスター・ユナイテッドがウェストハムのスター再注目
マンチェスター・ユナイテッドが、プレミアリーグ残留が危ぶまれるウェストハムから、MFフェルナンデスを今夏獲得する方針を模索している。21歳のポルトガル代表は、苦境にあるロンドン勢の中で数少ない光として活躍。ユナイテッドはここ数週間、スカウティングを強化した。英紙『テレグラフ』によると、ウェストハムが降格した場合の正式オファーを内部で検討済みという。
昨夏サウサンプトンが降格した際、ユナイテッドは獲得を見送り、ウェストハムが3800万ポンドでフェルナンデスを獲得した。しかし、ポルトガル代表監督ロベルト・マルティネスが「驚異的」と称する成長を受け、ユナイテッドは再考を余儀なくされている。最近フル代表に初招集されたこの元スポルティングCPの若手は、現在リーグ屈指の多才な若手と評価されている。
- Getty Images Sport
次のブルーノ・フェルナンデスを探して
ウェストハムの選手への関心に加え、『テレグラフ』紙はマンチェスター・ユナイテッドがロジャースの獲得も画策していると報じた。多才な攻撃的MFロジャースは、10番ブルーノ・フェルナンデスの後継候補と目される。左サイドでもプレーできる彼の能力は、攻撃の切り替えにダイナミズムを求めるチームに魅力的だ。
クラブはフェルナンデスの残留を希望しているが、契約には移籍金条項があり将来は不透明だ。ロジャース獲得により、ユナイテッドはフェルナンデスの後継者問題と即戦力競争を同時に解決しようとしている。チャンピオンズリーグ出場権の獲得が、その資金と魅力を可能にした。
中盤の大量離脱が新戦力の加入を可能にした
マテウス・フェルナンデスとロジャースの獲得は、チーム再編の一環として進められている。 カゼミーロは今夏フリーで退団し、マヌエル・ウガルテも移籍リストに載っている。クラブは資金を回収しながら中盤を再構築する方針だ。高額長期契約を結んだコビー・マイヌーだけが「手放せない存在」とされ、彼の成長を支えるため、ユナイテッドはベテランMFを少なくとも2人獲得する必要がある。
- Getty
選りすぐりのターゲットがひしめく候補リスト
ユナイテッドのスカウト部門は、来季マイヌーのパートナー候補をリストアップしている。レアル・マドリードのアウレリアン・チュアメニが理想だが、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンも注目されている。ウォートンはマイヌーとプレースタイルが似るが、価格が合えば選択肢となる。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンにはマンチェスター・シティも興味を示し、争奪戦が予想される。
ニューカッスルのサンドロ・トナリも条件に合うが、獲得すれば市場に衝撃を与える。ウェストハムはマテウス・フェルナンデス売却で大きな利益を望むものの、降格すれば売却を余儀なくされる。 フェルナンデスにとって、オールド・トラッフォードで自身の「アイドル」であり同名のブルーノとプレーできるチャンスは、断るにはあまりにも魅力的すぎるかもしれない。