AFP
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドがアーセナルDF獲得へ電撃的な動き ミケル・アルテタは移籍のジレンマに直面
マンチェスター・ユナイテッド、ルイス＝スケリーへの大胆な獲得を狙う
左SBまたはセントラルMFでプレーできるルイス＝スケリーは、最終ライン左サイドの長年の問題解決を目指すオールド・トラッフォード首脳陣にとって、意外なターゲットとして浮上している。 ニューカッスルのルイス・ホールが引き続き優先事項ではあるものの、『The Independent』の報道によれば、ユナイテッドはアーセナルのアカデミー出身選手の獲得が可能かどうかを「調査している」という。
オールド・トラッフォード首脳陣は以前からルイス＝スケリーに関心を寄せており、今後数週間で大型補強に乗り出すというイングランド王者の計画を踏まえ、アーセナルが交渉に応じるかどうかを見極めようとしている。
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アルテタ、ブラジル人2選手のダブル獲得へ
ユナイテッドの関心は、アーセナルが世界屈指のブラジル人タレント2人の獲得を野心的に進める中で浮上している。アーセナルはすでに、7700万ポンド＋ボーナスにオファーを引き上げた後、ブルーノ・ギマランイスの移籍をめぐってニューカッスルと合意に達した。この取引はまもなく正式決定する見込みで、アルテタに対し、アーセナルの国内および欧州での支配を維持するために同監督が切望してきた、中盤で圧倒的な存在感をもたらすことになる。
しかし、支出はそれで終わらない。アーセナルはレアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールの獲得とも強く結びつけられている。同選手はベルナベウでの契約が最終年に入っている。アーセナルは報じられるところによれば、ヴィニシウス級の選手のためであれば、現在の給与体系を完全に打ち破る用意があるという。
アルテタ、ルイス＝スケリーの起用法に後悔を認める
ルイス＝スケリーはシーズン終盤の数週間で重要な存在となり、アーセナルが2004年以来初のプレミアリーグ優勝を決める助けとなった一方で、その年の前半は安定して出場時間を得るのに苦しんでいた。アルテタは以前、この状況について次のように語っていた。「私は彼に厳しく接してきた。昨季はトップチームに加わって、素晴らしいシーズンを送った。その後に難しい時期もあったが、彼は非常に謙虚で、非常に集中していて、我々がやろうとしていることとしっかり足並みがそろっていた。そして私は、彼の準備ができていると分かっていた。彼は毎日のトレーニングで、与えられたプレー機会を示していた」
昨季のフラム戦で3-0の勝利を収めた試合で見せた素晴らしいパフォーマンスの後も、19歳の彼をMFとして起用することをためらっていた点を振り返り、アルテタはこう付け加えた。「おそらく私には分かっていなかったし、もっと早くそうすべきだったのかもしれない。分からない。でも、選手の準備ができていて、チームの準備ができていて、そしてそのポジションで彼を起用する相手としてふさわしい時だと私が信じた時に、そうしなければならない。今日はそれをやった。これが初めてだ。
「大きなリスクだった。なぜなら、何が起こるか分かっていたからだ。うまくいけば素晴らしいが、もし試合に負けていたら『なぜこの状況で、この年齢の子を、プレーしたことのないポジションで使うんだ？』と言われていただろう。それは分かっていたが、彼にとって正しい試合だという感覚があった」
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キャリック、勢いの継続へ
マイケル・キャリックは、アンドレイ・サントスやユアリ・ティーレマンスらの獲得をすでに決めた後も、補強を続ける決意を固めている。ユナイテッド指揮官は、ルイス＝スケリーを、現代的なプロフィールに合致する選手だと見ている。つまり、中盤に入ることもできる、多才で高い技術を備えたDFということだ。
アルテタは依然としてこのティーンエージャーを高く評価しているが、現実的なジレンマに直面している。ルイス＝スケリーを残せば層の厚さとホームグロウンの才能を確保できる一方、売却すればビニシウスやギマランイスのようなワールドクラスのターゲット獲得に必要な最後の資金を捻出できる可能性がある。ルイス＝スケリーにとっては、オールド・トラッフォードでより確実にトップチームでの出場機会を得られる魅力は誘惑になり得る。とりわけ、2025-26シーズンの限られた出場時間を受け、トーマス・トゥヘルのイングランド・ワールドカップ代表メンバーから衝撃の落選を経験した後ではなおさらだ。
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