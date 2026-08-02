ルイス＝スケリーはシーズン終盤の数週間で重要な存在となり、アーセナルが2004年以来初のプレミアリーグ優勝を決める助けとなった一方で、その年の前半は安定して出場時間を得るのに苦しんでいた。アルテタは以前、この状況について次のように語っていた。「私は彼に厳しく接してきた。昨季はトップチームに加わって、素晴らしいシーズンを送った。その後に難しい時期もあったが、彼は非常に謙虚で、非常に集中していて、我々がやろうとしていることとしっかり足並みがそろっていた。そして私は、彼の準備ができていると分かっていた。彼は毎日のトレーニングで、与えられたプレー機会を示していた」

昨季のフラム戦で3-0の勝利を収めた試合で見せた素晴らしいパフォーマンスの後も、19歳の彼をMFとして起用することをためらっていた点を振り返り、アルテタはこう付け加えた。「おそらく私には分かっていなかったし、もっと早くそうすべきだったのかもしれない。分からない。でも、選手の準備ができていて、チームの準備ができていて、そしてそのポジションで彼を起用する相手としてふさわしい時だと私が信じた時に、そうしなければならない。今日はそれをやった。これが初めてだ。

「大きなリスクだった。なぜなら、何が起こるか分かっていたからだ。うまくいけば素晴らしいが、もし試合に負けていたら『なぜこの状況で、この年齢の子を、プレーしたことのないポジションで使うんだ？』と言われていただろう。それは分かっていたが、彼にとって正しい試合だという感覚があった」



