マンチェスター・ユナイテッドがアヤックスからアントニーとリサンドロ・マルティネスを合計1億4000万ポンドで獲得した件が、スカウト料をめぐる激しい争いの焦点となっている

サッカーのスカウト、ピーター・ジェラード氏は、アントニーとマルティネスの巨額移籍に関連して200万ユーロの支払いを求めて、アヤックスを相手取り訴訟を起こした。この2人の選手は、2022年夏にエリック・テン・ハグ監督に続いてマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまで、アムステルダムで主力選手として活躍しており、その移籍金総額は1億4000万ポンドを超えた。

ジェラード氏は、クラブとの契約条件に基づき、自身が発掘しクラブに紹介した選手の移籍金の一部を受け取る権利があると主張している。アムステルダム控訴裁判所での陳述において、ジェラード氏はクラブが最近得た巨額の利益への自身の貢献を強調し、「我々がなければ、アントニーとマルティネスはアヤックスでプレーすることはなかっただろう」と述べた。