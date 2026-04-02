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マンチェスター・ユナイテッドがアヤックスからアントニーとリサンドロ・マルティネスを合計1億4000万ポンドで獲得した件が、スカウト料をめぐる激しい争いの焦点となっている
スカウトが数百万ポンドの損害賠償を求めてアヤックスを提訴
サッカーのスカウト、ピーター・ジェラード氏は、アントニーとマルティネスの巨額移籍に関連して200万ユーロの支払いを求めて、アヤックスを相手取り訴訟を起こした。この2人の選手は、2022年夏にエリック・テン・ハグ監督に続いてマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまで、アムステルダムで主力選手として活躍しており、その移籍金総額は1億4000万ポンドを超えた。
ジェラード氏は、クラブとの契約条件に基づき、自身が発掘しクラブに紹介した選手の移籍金の一部を受け取る権利があると主張している。アムステルダム控訴裁判所での陳述において、ジェラード氏はクラブが最近得た巨額の利益への自身の貢献を強調し、「我々がなければ、アントニーとマルティネスはアヤックスでプレーすることはなかっただろう」と述べた。
- AFP
マルク・オーバーマース時代の合意が精査されている
この紛争は、ジェラード・インターナショナル・コンサルタンシーとアヤックスの元サッカー部門ディレクター、マルク・オーバーマースとの間で2016年に締結された契約に端を発している。この契約は、マルティネスとアントニーの両選手が発掘された南米でのスカウト活動のために特別に策定されたものだった。アヤックスの法務チームは、ジェラード社が選手を発掘した事実については争っていないが、金銭的義務はすでに消滅していると主張している。
法廷では、両者の業務関係がいかにして突然終了したかについて詳細が語られた。ジェラルズ側は、2020年にオーバーマース氏がわずか5分間の面談で契約解除を通知したと主張しており、『ヘット・パロール』紙は、その後の書類手続きが法的な「混乱」を招いたと報じている。
契約の解除および満了をめぐる法廷闘争
ドルフ・セガール氏とブラム・ボーレン氏ら弁護士が率いるアヤックスの弁護団は、ジェラルズ社との契約が、マンチェスター・ユナイテッドによる大型移籍が行われる2年前の2020年に完全に解消されたという主張を根拠としている。彼らは、業務関係が断絶した時点で、移籍金分配を受ける権利は消滅したと主張している。しかし、スカウト会社は当初の契約に含まれる具体的な保護条項を根拠に、この状況を異なる見解で捉えている。
ジェラルズ・インターナショナル・コンサルタンシーは、契約の解消が将来の収入に対する権利の放棄を意味するものではないと主張している。同社は、特定の条項により、選手がクラブに紹介された後4年間は、スカウト会社に移籍金を受け取る権利が認められていると主張している。この解釈が認められれば、2022年のアントニーとマルティネスの移籍は、まさにその保護期間の範囲内となる。
- AFP
アムステルダムの裁判所が判決を下す準備を進める中、最後通告が出された
この法的な争いは、2023年から水面下でくすぶっていたと報じられているが、今や決定的な局面を迎えている。これまでの和解交渉が失敗に終わったことを受け、控訴裁判所は双方に対し厳しい最後通告を出した。1週間以内に合意に達しなければ、裁判所は拘束力のある判決を下すとしている。
7日間の猶予期間内に和解が成立しない場合、裁判所は6月9日に最終判決を下す予定だ。アヤックスにとって、この訴訟は前体制の経営スタイルに起因する、数百万ポンド規模の頭痛の種となりかねない。マンチェスター・ユナイテッドのファンにとっては、エールディヴィジのスター選手たちをプレミアリーグに招くために投じられた巨額の投資を思い起こさせる出来事となっている。