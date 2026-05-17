最大の障害は移籍金だ。マルセイユは2029年契約満了のストライカーに対し約5000万ユーロを要求するとみられる。マンチェスター・ユナイテッドは将来的な再移籍手数料を受け取る権利を持ち、値引きは期待しにくい。ローマはマルセイユと関係が良好でも、フリードキン家は収支を合わせる必要がある。そのためMFマヌ・コネとマティアス・スーレの放出が検討されている。 2人の売却で厳格な財務規定を守りつつ、5000万ユーロに近い資金を捻出できると見る。