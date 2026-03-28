マンチェスター・ユナイテッドから衝撃的な解任から2ヶ月、ルーベン・アモリンがマンチェスター・シティの幹部とパデルをしている姿が目撃された

アモリムのこの外出で最も興味深い点は、彼と共にいた人物だった。コート上で、マンチェスター・シティのスポーツディレクターであるヴィアナと並んで写っていたのだ。2人には深い縁があり、かつてブラガでチームメイトだったほか、後にヴィアナがリスボンでの成功を収めた時期に、アモリムをスポルティングの監督に任命している。

同スポーツクラブはこの注目すべき来訪を、SNS上でユーモアを交えた投稿で祝った。「コーチングスタッフを強化するために連絡を取ろうとしたのですが、今回は叶いませんでした！」というキャプションが添えられていた。「ルーベン・アモリム、そしてウーゴ・ヴィアナ、ご来場ありがとうございました。パデル・エキスポにお二人を迎えることができ、大変光栄でした。」