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マンチェスター・ユナイテッドから衝撃的な解任から2ヶ月、ルーベン・アモリンがマンチェスター・シティの幹部とパデルをしている姿が目撃された
再び太陽の下へ
アモリムは母国ポルトガルに姿を現し、リスボンのパデル・エキスポ・クラブを訪れた際には、リラックスした様子で上機嫌だった。これは、1月にマンチェスター・ユナイテッドでの14か月にわたる指揮官としての任期が終了して以来、41歳の彼が公の場に姿を現したのは数少ない機会の一つとなる。 元スポルティングCPの指揮官は、リーズ・ユナイテッドとの試合で期待外れの1-1の引き分けに終わった後、解任された。この結果に加え、キャリントンでの内部対立が報じられたことも相まって、ユナイテッドの首脳陣は、大きな期待を背負って就任したこの監督との契約を解消するため、1200万ポンドの解任金を支払うことを決定した。
マンチェスターの知恵が集結
アモリムのこの外出で最も興味深い点は、彼と共にいた人物だった。コート上で、マンチェスター・シティのスポーツディレクターであるヴィアナと並んで写っていたのだ。2人には深い縁があり、かつてブラガでチームメイトだったほか、後にヴィアナがリスボンでの成功を収めた時期に、アモリムをスポルティングの監督に任命している。
同スポーツクラブはこの注目すべき来訪を、SNS上でユーモアを交えた投稿で祝った。「コーチングスタッフを強化するために連絡を取ろうとしたのですが、今回は叶いませんでした！」というキャプションが添えられていた。「ルーベン・アモリム、そしてウーゴ・ヴィアナ、ご来場ありがとうございました。パデル・エキスポにお二人を迎えることができ、大変光栄でした。」
退団したにもかかわらず、敬意は失われていない
アモリム監督のマンチェスターでの最後の数週間は不振に悩まされたものの、元選手たちの間での評価は依然として揺るぎないものだ。マテウス・クーニャは先日、DAZNのインタビューで同監督の功績を擁護した。
「ルーベンがしてくれたことすべてに、私は常に深く感謝している」とクーニャは語った。「状況が変わると、過去を問題ばかりだったと捉えがちだが、実際は全く逆だ。彼は素晴らしい人物だった。彼のおかげで多くの新戦力が加入したのだから、今の我々の成功にも彼が大きく貢献していると思う」
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次の動きを待っている
アモリム氏は先月のカタール・オープンでも目撃されており、テレビカメラはカルロス・アルカラスがカレン・ハチャノフを破る試合を観戦する彼の姿を捉えていた。ドーハでの彼の姿に解説者たちは驚きを隠せず、ある解説者は「最近は少し時間があるようだ。マンチェスター・ユナイテッドの元監督がテニスを楽しんでいる」と述べた。
この元スポルティングの指揮官は、解任以来、欧州各地の注目度の高いポストとの関連が噂されてきたが、指揮官の座に急いで復帰する様子は見られない。シーズン終盤を迎えるにつれ、彼の名前は引き続き話題となり、次の所属先については間違いなく議論の的となるだろう。