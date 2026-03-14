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マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードがスペイン残留を強く望んでいる中、3000万ユーロの違約金支払いに苦慮するバルセロナが、彼を引き留めるための新たな計画を打ち出した。
「ブラウグラナ」が財政の迷路を抜け出す
ラッシュフォードはバルセロナの首脳陣に対し、オールド・トラッフォードには戻りたくないという意向を明確に伝えている。レンタル移籍して以来、28歳の彼はラ・リーガでキャリアに新たな活力を吹き込み、マンチェスターでの最後の数ヶ月間には得られなかった安定感と喜びを取り戻している。
しかし、完全移籍への道は、カタルーニャの巨人にとってお馴染みの障害によって塞がれている。3000万ユーロという比較的控えめな買取り条項にもかかわらず、バルサの周知の財政難により単純な買い取りは困難となっており、スポーツディレクターのデコは、選手と所属クラブ双方を満足させる代替案を模索せざるを得ない状況にある。
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第2の融資戦略
マンチェスター・ユナイテッドは交渉を通じて一貫して強硬な姿勢を貫いており、3000万ユーロという金額を、むしろ彼の価値に見合わない安値だと見なしている。報道によると、同クラブは1月にバルセロナに対し、この設定額を下回るオファーは一切受け入れないと伝えたという。これは、同選手の巨額の年俸を帳簿上から完全に消し去りたいという意図によるものだ。
talkSPORTによると、膠着状態を打開するため、バルセロナは2シーズン連続でのシーズン単位のレンタル移籍を提案した。この案により、理論上はバルセロナが初期支払いを先送りしつつ、後日ユナイテッドに全額の移籍金を支払うことが保証されることになる。再招集する意思が全くないと思われる選手に対し、レッドデビルズが再び一時的な移籍を受け入れるかどうかは、まだ不透明だ。
フリック監督はラッシュフォードの残留を最優先している
ラッシュフォードをチームに残留させようとする動きの背景には、フリック監督の戦術的ビジョンがある。報道によると、このドイツ人監督は、同ウインガーが自身の構想において不可欠な存在であることをクラブの経営陣に伝えているという。ラッシュフォードはその信頼に応え、今シーズンは全大会通算38試合に出場し、10ゴール13アシストを記録する活躍を見せている。
「私は起用されなかった選手全員と話をしようと努めている。前回彼に確認した際、彼はこう答えた。『監督、決断についてわざわざ私に説明する必要はない』と」と、フリックは昨年末、ラッシュフォードについて語った。「『最も重要なのはチームだ。我々は勝ち点3を獲得しなければならない。それ以外はそれほど重要ではない』と」
ラッシュフォードの活躍は、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目にも留まっている。前体制下で定位置を失っていたラッシュフォードは、昨年9月に代表に復帰し、2026年ワールドカップに向けた「スリー・ライオンズ」のメンバー入りを目指して競争を続けている。報道によると、同選手は代表での地位を維持するためには、カンプ・ノウに残ることが不可欠だと考えているという。
- AFP
ラッシュフォードの目標は、バルサでタイトルを獲得することだ
ラッシュフォードは、バルサでのデビューシーズンを最高の形で締めくくりたいと強く願っている。現在、レアル・マドリードに4ポイント差をつけてリーガ・エスパニョーラ首位に立つチームを、今シーズンは優勝へと導くことを目指す。日曜日にカンプ・ノウでセビージャと対戦した後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦としてニューカッスルと対戦する。第1戦は1-1の引き分けに終わっている。
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