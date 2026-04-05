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マンチェスター・ユナイテッドからアトレティコ・マドリード戦にレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードが、大一番での活躍を受け、バルセロナへの完全移籍に近づいている
メトロポリターノでの見事なプレーが移籍の噂を呼んでいる
ラッシュフォードはメトロポリターノでその日の主役となり、負傷したラフィーニャの穴を埋める形で、決定力のあるプレーを披露した。 28歳の彼は、ダニ・オルモとの見事な連携から、前半終了間際に力強い左足シュートで同点ゴールを決めた。ゴール以外にも、51回のボールタッチを記録し、チームメイトのために3つの決定的なチャンスを作り出すなど、その統計データは、彼がハンス・フリック監督のシステムに完全に溶け込んでいることを物語っていた。
その影響力は最終ライン付近にとどまらず、このイングランド人選手は2回のボール奪取で、珍しいほどの守備への献身も見せた。「ラ・リーガの勝敗を左右しうるゴールで貢献できて誇りに思う」と、ラッシュフォードは試合後に語った。彼の貢献は歴史的なものでもあった。このゴールは、バルセロナのフリック体制下における全大会通算300ゴール目となった。
3000万ユーロの謎
今シーズンすでに11ゴール11アシストを記録しているラッシュフォードの完全移籍は、カンプ・ノウのフロントにおいて最優先の議題となっている。バルセロナは現在、3000万ユーロ（2600万ポンド／3300万ドル）の買い取りオプションを保有しているが、彼の現在の好調ぶりを考えると、この金額はますますお買い得なものに見えてくる。期限に関する報道は食い違っているものの、最新の報道によれば、この条項は今シーズン終了まで有効であるという。 カタルーニャの巨人は、この万能なフォワードをチームに残留させたい意向と報じられているが、例年通りの財政的な壁に直面している。クラブ幹部は、買取り義務付きの新たなレンタル移籍や分割払いプランなどを通じて、契約条件の見直しを模索している。しかし、ビッグマッチで試合を決める能力を持つ彼の存在により、テクニカル部門は左サイドのポジションについて、他の選択肢を検討することが難しくなっている。
マンチェスター・ユナイテッド、容赦ない大放出に備える
オールド・トラッフォードに戻ると、ジム・ラトクリフ卿とINEOSの経営陣は、チームの大規模な刷新を計画している。報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏、8人の選手を放出することで1億ポンド（1億1500万ユーロ／1億3200万ドル）の資金調達を目指している。ラッシュフォードをバルセロナへ完全移籍させることは、この戦略の重要な柱となっており、レッドデビルズは、再び期限付き移籍という形をとるよりも、完全な決別と即時の資金調達を望んでいる。
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レンタル移籍中の選手にチャンピオンズリーグの試練が待ち受けている
注目は今やチャンピオンズリーグの準々決勝へと移り、ラッシュフォードは引き続き先発メンバーに名を連ねると見られている。もし彼が同じ相手との欧州の舞台で引き続き活躍すれば、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が完全移籍を成立させるべきだというプレッシャーはさらに強まるだろう。 バルサはより安価な代替案として元ウイングのアブデ・エザルズーリにも注目しているが、ラッシュフォードはラミネ・ヤマルやその他の攻撃陣と即座に息が合ったため、優先的な選択肢となっている。