マンチェスター・ユナイテッドからの移籍関心が浮上する中、ニューカッスルのCEOがサンドロ・トナリの放出に関する見解を明らかにした

トナリの去就が大きな話題となっている一方で、エディ・ハウ監督の将来も注視されている。ニューカッスルは現在、プレミアリーグの順位表で12位につけており、最近ではダービーマッチのライバルであるサンダーランドにホームで痛恨の敗北を喫したことから、今夏に指揮官交代が迫っているのではないかという疑問が浮上している。ハウ監督の立場について直接問われたホプキンソンは、長期的な展望については明言を避けた。

「彼の将来については、私個人として特定の立場はとっていません」とホプキンソンは付け加えた。「言えるのは、ダービーでの敗戦は痛手だったということです。私たちはこれを真剣に受け止めています。『まあ、3ポイント失っただけだし、次へ進もう』などという考えは、私たちの中には一切ありません。この敗戦は心に響いています。

「先日、エディ（ハウ）と2人きりで数時間ランチを共にし、その件を含め様々なことを話し合った。エディは我々の監督だ。シーズン終了まで素晴らしい戦いを続けられると期待しているし、将来についてはその時が来れば話し合うつもりだ。現時点では、今シーズンの戦いに集中している。」