Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・ユナイテッドからの移籍関心が浮上する中、ニューカッスルのCEOがサンドロ・トナリの放出に関する見解を明らかにした
ニューカッスル、スターMF獲得に意欲的
マグパイズは、厳しいシーズンを経て、チームの人材層をしっかりと維持していく決意を固めている。 昨年、アレクサンダー・イサクをリヴァプールへ過去最高額となる1億2500万ポンドで放出したことを受け、クラブ首脳陣は、チームの再建期に戦力を弱体化させるような騒動を再び招くことを避けたいと考えている。トナリは、中盤の戦力強化を図るマンチェスター・ユナイテッドを含む複数のプレミアリーグのライバルクラブから、最優先の獲得ターゲットとして浮上している。しかし、ニューカッスルの首脳陣は、万が一の移籍がクラブの将来のプロジェクトにとって最大の価値をもたらすよう、強硬な姿勢で臨む構えだ。
- Getty Images Sport
ホプキンソンはクラブの利益を最優先している
ニューカッスル・ユナイテッドのホプキンソンCEOは、今夏の選手の退団については、クラブの条件に基づいてのみ行われると強調した。また、別のスター選手を失う可能性について問われると、次のように述べた。「選手放出に関して、必ずしも全体的な戦略があるわけではない。 我々は、今夏、選手たちが何を望み、何を望まないかを慎重に検討している。しかし、もしイサクのような状況が再び生じた場合、契約中のいかなる選手も我々の条件で退団することになり、その際にクラブにもたらされる可能性のある利益を最大限に引き出すつもりだ。
「今後、我々の戦略は『賢く買い、賢く売る』ことだ。『賢く買う』とは、必ずしも最も多くの資金を投じることではない。移籍金そのものではなく、このクラブにとって最大の価値を生み出す選手を市場で獲得することを意味する。したがって、我々が取り組むべきことは多岐にわたる。自前の選手を育成すること、市場での好機を模索すること、そして我々が提示できる予算の範囲内で機会を最大限に活用することを確実にすることだ。」
ハウの去就をめぐる不透明感
トナリの去就が大きな話題となっている一方で、エディ・ハウ監督の将来も注視されている。ニューカッスルは現在、プレミアリーグの順位表で12位につけており、最近ではダービーマッチのライバルであるサンダーランドにホームで痛恨の敗北を喫したことから、今夏に指揮官交代が迫っているのではないかという疑問が浮上している。ハウ監督の立場について直接問われたホプキンソンは、長期的な展望については明言を避けた。
「彼の将来については、私個人として特定の立場はとっていません」とホプキンソンは付け加えた。「言えるのは、ダービーでの敗戦は痛手だったということです。私たちはこれを真剣に受け止めています。『まあ、3ポイント失っただけだし、次へ進もう』などという考えは、私たちの中には一切ありません。この敗戦は心に響いています。
「先日、エディ（ハウ）と2人きりで数時間ランチを共にし、その件を含め様々なことを話し合った。エディは我々の監督だ。シーズン終了まで素晴らしい戦いを続けられると期待しているし、将来についてはその時が来れば話し合うつもりだ。現時点では、今シーズンの戦いに集中している。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
昨シーズンのプレミアリーグで5位に入ったニューカッスルだが、今シーズンはその好調さを維持できていない。現在、31試合で勝ち点42にとどまっており、チャンピオンズリーグ出場圏内とは12ポイント差がついている。 リーグ戦残り7試合となり、来季の欧州トップリーグ出場への望みは薄くなったため、ニューカッスルの目標は少なくともヨーロッパリーグかカンファレンスリーグへの出場権獲得へとシフトしている。次戦は4月12日にクリスタル・パレスと対戦する。