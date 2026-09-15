試合の大半を数的不利で戦うという大きなハンデを背負いながらも、マンチェスター・シティはオールド・トラッフォードで約3年ぶりとなる勝利を手にした。アウェーのシティは23分、フォーデンがブルーノ・フェルナンデスに手を出して一発退場となり、10人での戦いを強いられた。ユナイテッドの主将に倒れているところを蹴られたことへの反応だった。

エンツォ・マレスカ率いるチームは猛攻をしのぎ切り、最終的にはアーリング・ハーランドの物議を醸すゴールで勝ち点3をもぎ取った。イングランド人プレーメーカーを欠く中でも、シティは戦術をシームレスに調整し、堅固な守備を披露した。

その粘り強いパフォーマンスの中心にいたのが、今夏加入のアンダーソンであり、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。ノッティンガム・フォレスト時代にもユナイテッド相手に好プレーを見せていた移籍金1億1600万ポンドの新戦力は、中盤の争いを支配し、新天地の開幕からの完璧なスタート維持に貢献した。



