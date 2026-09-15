AFP
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マンチェスター・ダービーでの早すぎる退場後、フィル・フォーデンの衝撃的なロッカールームでの反応が判明 マンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドを驚かせる
10人のマンチェスター・シティがオールド・トラフォードで粘り強い勝利を収める
試合の大半を数的不利で戦うという大きなハンデを背負いながらも、マンチェスター・シティはオールド・トラッフォードで約3年ぶりとなる勝利を手にした。アウェーのシティは23分、フォーデンがブルーノ・フェルナンデスに手を出して一発退場となり、10人での戦いを強いられた。ユナイテッドの主将に倒れているところを蹴られたことへの反応だった。
エンツォ・マレスカ率いるチームは猛攻をしのぎ切り、最終的にはアーリング・ハーランドの物議を醸すゴールで勝ち点3をもぎ取った。イングランド人プレーメーカーを欠く中でも、シティは戦術をシームレスに調整し、堅固な守備を披露した。
その粘り強いパフォーマンスの中心にいたのが、今夏加入のアンダーソンであり、マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。ノッティンガム・フォレスト時代にもユナイテッド相手に好プレーを見せていた移籍金1億1600万ポンドの新戦力は、中盤の争いを支配し、新天地の開幕からの完璧なスタート維持に貢献した。
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アンダーソンがフォーデンの試合後の反応を明かす
試合終了のホイッスル後に取材に応じたアンダーソンは、歓喜に沸いた試合後の様子と、フォーデンの直後の反応について明かした。「彼はフル出場できなくて本当に悔しがっていた。でも、ロッカールームでは飛び跳ねていたよ。僕たちみんながそうだったようにね」と、このMFは語った。
23歳のアンダーソンは、早い時間帯の退場によってチームが粘り強さを示さなければならなかったと強調した。「［レッドカードは］試合をずっと難しくしたけど、僕たちはみんなでひとつになったし、選手たちの本物の闘争心あるリーダーシップが見えた」と指摘。「フィルが下がったのは理想的ではなかったけど、それでもみんなで戦いたかった。プレーのやり方は変わったけど、その中で本当によくやった」と続けた。
自身のパフォーマンスについて振り返ると、アンダーソンは守備面での働きに満足感を示した。「チームのためにすべてを出しただけだ。デュエルでも、ライン間でプレーすることでもね。かなり良くできたと思うし、ボールを持っている時もチームとともに落ち着いて、みんなを助けられた」と付け加えた。
「マンチェスターの王者」という主張を裏付ける տվյալ
7月の加入会見でシティを「マンチェスターの王者」と表現していたアンダーソンは、当然ながらオールド・トラフォードの観衆から敵意を向けられた。その強気な発言について改めて問われたMFは、こう語った。「自分はただ、ピッチでのプレーで語ろうとしていただけだ。ここに来て本当にいいプレーができたと思う。自分たちに十分なクオリティーがあるのは間違いないが、最初の4試合で本当のメンタリティーを示しているし、とりわけこの試合ではそれが出ていた。諦めず、すべてのタックル、すべてのデュエルで戦い、自分たちのチャンスを待った。そしてもちろん、アーリングが決めてくれた」
アンダーソンはまた、僅差の勝利で重要な役割を果たした新加入のエンソ・フェルナンデスとの中盤での連係が深まっていることにも言及した。2人は以前、アメリカで行われたワールドカップ準決勝で対戦していたが、今ではすぐに強い関係を築いている。
アンダーソンは、アルゼンチン代表とのこれまでの対戦についてこう語った。「彼と一緒にプレーする前から、そう感じていたのはもちろんだ。でも、彼は本当に素晴らしい男だし、本当にトッププレーヤーだ。とてもいい選手だよ。ボールを持った時のクオリティーは本物だし、自分の隣にいて支えてくれる存在がいると分かっていることは、ものすごく大きな助けになる。彼はトップだ」
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守備の粘りで勢いを築く
シティは今季の印象的なスタートをさらに確かなものにしようとしている中、プレッシャーのかかる状況でも結果をもぎ取る力は、今後の試合で大きな武器になるはずだ。アンダーソンらは、ボール保持を犠牲にせざるを得ない展開でも力を発揮できることを示している。アンダーソンは「僕はこれまで、ああいう形でプレーすること、つまりボールを持たずにプレーすることにかなり慣れてきた。どちらのやり方でも自分は快適に感じているし、周りの仲間を助けるためにベストを尽くすだけだ」と述べた。「簡単ではなかった。もちろん全試合で試されたし、でもかなりうまくやれていると思う。試合でベストな状態に持っていけるようハードに練習してきたし、ここまでは本当に良いスタートになっている」
激しいライバル関係は終盤に自然と熱を帯び、フェルナンデスは時間を使うためにしたたかな駆け引きを見せ、ユナイテッドのコビー・メイヌーとの接触を目立つ形で大げさにアピールした。そうした芝居にも動じなかったアンダーソンは、この振る舞いを大一番ではよくあることだと受け止め、こう締めくくった。「ダービーだからね。試合ではいつだってああいうことはあるものだ」
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