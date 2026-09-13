ギャリー・ネビル氏は『スカイスポーツ』で対照的な見解を示し、フォーデンへの同情は比較的薄い一方で、フェルナンデスが処分を免れたことには驚きを示した。「おやおや、フォーデンは受け入れていないようだ。VARが確認するだろう」とネビル氏は述べた。

「フォーデンが反応したように見える。あそこで腹部に蹴りが入っている。ただ、あれでは見逃されないだろう。ほとんど苛立って足を出したような場面じゃないか。フィル・フォーデンとして後から振り返れば、『もし退場になるなら、もっと強く蹴っておけばよかった』と思うような類いのものだ。ほんの小さな苛立ちの反応だよ。彼は倒れた状態で蹴られているんだ」 元DFはその後、こう付け加えた。「フォーデンにとっては、あの長いトンネルを走って下がらなければならない痛い場面だった。倒れている相手へのキックでフェルナンデスにイエローカードが出なかったのは驚きだ。彼は間違いなくフォーデンの反応を引き出し、それがチームメートの助けになった」