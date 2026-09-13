AFP
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マンチェスター・ダービーでのフィル・フォーデンの物議を醸すレッドカードを巡り、ウェイン・ルーニーとギャリー・ネヴィルが対立
オールド・トラフォードで退場劇が勃発
激しい攻防が繰り広げられたマンチェスター・ダービーは日曜日、フォーデンが前半23分に退場となったことで一気に騒然となった。タッチライン際での激しい競り合いの中、ブルーノ・フェルナンデスがフォーデンを地面に倒したように見えた。そのままピッチに倒れていたフォーデンは報復として、このポルトガル人MFの腹部を蹴りつけ、ブルーノ・フェルナンデスはすぐに顔をしかめて倒れ込んだ。主審マイケル・オリバーは即座にフォーデンへ一発退場を命じ、マンチェスター・シティはプレミアリーグでのこの一戦の残り時間を10人で戦うことになった。
- AFP
ウェイン・ルーニーが主審の厳格な判定に疑問を呈する
フォーデンに暴力行為があったとされたにもかかわらず、ウェイン・ルーニーはこの処分があまりにも厳しすぎると強く信じている。元マンチェスター・ユナイテッドFWは、古巣が審判団の甘い判定によって恩恵を受けたと感じている。
BBCで自身の見解を語ったルーニーは、次のように述べた。「あれがレッドカードであるはずがない。蹴りつけたというより、軽く払った、あるいはジェスチャーのようなものだった」VARはこの小競り合いを確認したが、最終的にはピッチ上での判定を支持。これにより、フォーデンはプレミアリーグ史上、ダービーで退場処分を受けた2人目のマンチェスター・シティ選手となり、2006年のベルナルド・コラディ以来初めてとなった。
ギャリー・ネヴィル、口論をめぐって両選手を批判
ギャリー・ネビル氏は『スカイスポーツ』で対照的な見解を示し、フォーデンへの同情は比較的薄い一方で、フェルナンデスが処分を免れたことには驚きを示した。「おやおや、フォーデンは受け入れていないようだ。VARが確認するだろう」とネビル氏は述べた。
「フォーデンが反応したように見える。あそこで腹部に蹴りが入っている。ただ、あれでは見逃されないだろう。ほとんど苛立って足を出したような場面じゃないか。フィル・フォーデンとして後から振り返れば、『もし退場になるなら、もっと強く蹴っておけばよかった』と思うような類いのものだ。ほんの小さな苛立ちの反応だよ。彼は倒れた状態で蹴られているんだ」 元DFはその後、こう付け加えた。「フォーデンにとっては、あの長いトンネルを走って下がらなければならない痛い場面だった。倒れている相手へのキックでフェルナンデスにイエローカードが出なかったのは驚きだ。彼は間違いなくフォーデンの反応を引き出し、それがチームメートの助けになった」
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティとフォーデンを待ち受けるものは?
数的不利を背負いながらも、マンチェスター・シティはしっかりと持ちこたえ、60分にはアーリング・ハーランドが先制点を決めた。今後を見据えると、フォーデンは暴力行為により通常であれば3試合の出場停止処分を科される可能性が高く、エンツォ・マレスカは重要な連戦に向けて創造的な代替策を見つけることを余儀なくされる。
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