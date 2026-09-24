ハーランドは今日、またしても驚異的な節目に到達した。UEFAネーションズリーグのデンマーク戦でノルウェーが3-2で勝利した一戦で、自身64点目となる代表ゴールを決めた。『The Athletic』によれば、ハーランドはこれで、代表通算62ゴールでそれぞれの代表キャリアを終えたロナウドとイブラヒモビッチを上回った。

ハーランドはこの偉業を、代表56試合目で達成。1試合平均1ゴールを超える驚異的なペースを維持している。まずは18分にネットを揺らし、4分前にオスカル・ボブが先制していたノルウェーのリードを2点に広げた。



