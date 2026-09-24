Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランド、ノルウェーで決勝点を含む2得点を挙げてロナウドとイブラヒモビッチを上回る
ハーランドが国際舞台で節目を突破
ハーランドは今日、またしても驚異的な節目に到達した。UEFAネーションズリーグのデンマーク戦でノルウェーが3-2で勝利した一戦で、自身64点目となる代表ゴールを決めた。『The Athletic』によれば、ハーランドはこれで、代表通算62ゴールでそれぞれの代表キャリアを終えたロナウドとイブラヒモビッチを上回った。
ハーランドはこの偉業を、代表56試合目で達成。1試合平均1ゴールを超える驚異的なペースを維持している。まずは18分にネットを揺らし、4分前にオスカル・ボブが先制していたノルウェーのリードを2点に広げた。
- Getty Images Sport
デンマーク戦で決勝点となる2得点
歴史的な初ゴールは、ハーランドが世界中で知られる持ち味の決定力を示すものだった。アントニオ・ヌサが圧巻のスピードで前進し、ペナルティーエリア左側へリバースパスを通してアシストすると、ハーランドは低く鋭いシュートをGKの股下へ打ち込み、ゴールを決めた。
ミケル・ダムスゴーアとラスムス・ホイルンドの同点ゴール後、ハーランドは74分に再び得点し、勝利を決定づけた。決勝点は巧みに仕組まれたショートコーナーから生まれ、ニアポストへ送られた低いパスをハーランドが力強く押し込んでネットを揺らし、勝利を決定づけた。
マンチェスター・シティの止まらない好調ぶり
この代表での節目は、ハーランドが今季クラブレベルで示してきた衝撃的な好調ぶりの延長線上にある。マンチェスター・シティは、比類なき得点感覚を持つハーランドの恩恵を大いに受けており、同選手は今季ここまで全コンペティション7試合で7ゴールを記録。内訳はプレミアリーグ5試合で5ゴール、チャンピオンズリーグでは1試合で2ゴールとなっている。エティハド・スタジアム加入後、ハーランドは205試合で169ゴール30アシストという驚異的な数字を積み上げてきた。その貢献は、プレミアリーグ2連覇やUEFAチャンピオンズリーグ制覇を含む複数の主要タイトル獲得において極めて重要なものとなっている。
- Getty Images Sport
ノルウェーとハーランドの次は何だろうか？
この劇的な勝利を受け、ノルウェーは日曜日にネーションズリーグのグループ首位を決める重要な一戦でポルトガルと対戦する。ハーランドとチームメートたちはその後、10月1日木曜日にウェールズと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。