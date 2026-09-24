ハーランドがこの日、再び驚異的なマイルストーンに到達した。UEFAネーションズリーグのデンマーク戦でノルウェーが3-2の激闘を制した一戦で、自身64点目となる代表ゴールを記録した。 『ジ・アスレティック』によれば、ハーランドはこれで、代表通算62得点でキャリアを終えたロナウドとイブラヒモビッチの両者を上回った。

ハーランドはこの偉業を、代表56試合目で達成。1試合平均1得点を上回る驚異的なペースを維持している。まずは18分にネットを揺らし、4分前にオスカル・ボブが先制していたノルウェーのリードを2点に広げた。



