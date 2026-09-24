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マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドがノルウェーで決勝点を含む2得点。ロナウドとイブラヒモビッチを上回る
ハーランドが代表で節目を突破
ハーランドがこの日、再び驚異的なマイルストーンに到達した。UEFAネーションズリーグのデンマーク戦でノルウェーが3-2の激闘を制した一戦で、自身64点目となる代表ゴールを記録した。 『ジ・アスレティック』によれば、ハーランドはこれで、代表通算62得点でキャリアを終えたロナウドとイブラヒモビッチの両者を上回った。
ハーランドはこの偉業を、代表56試合目で達成。1試合平均1得点を上回る驚異的なペースを維持している。まずは18分にネットを揺らし、4分前にオスカル・ボブが先制していたノルウェーのリードを2点に広げた。
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デンマーク戦で勝利を決定づける2得点
歴史的な初ゴールでは、ハーランドが世界中で知られる持ち味の決定力を見せつけた。アントニオ・ヌサが圧倒的なスピードで前進し、ペナルティーエリア左側へリバースパスを送りアシストすると、ハーランドは低く強烈なシュートをGKの股下へ通して決めた。
ミッケル・ダムスゴーアとラスムス・ホイルンドの同点弾の後、ハーランドは74分に再びゴールを決めて勝利を手繰り寄せた。決勝点は見事に練られたショートコーナーから生まれ、ニアポストへ送られた低いパスをハーランドが力強く押し込み、勝利を決定づけた。
マンチェスター・シティの止まらぬ好調ぶり
この代表での節目は、ハーランドが今季クラブレベルで見せている圧倒的な好調ぶりの延長線上にある。マンチェスター・シティは、比類なき得点感覚を持つハーランドの恩恵を多大に受けており、同選手は今季ここまで全コンペティション7試合で7ゴールを記録。内訳はプレミアリーグ5試合で5ゴール、さらにチャンピオンズリーグ1試合で2ゴールとなっている。エティハド・スタジアム加入後のハーランドは驚異的な数字を積み上げており、205試合で169ゴール30アシストを記録。その貢献は、プレミアリーグ2連覇やUEFAチャンピオンズリーグ制覇を含む複数の主要タイトル獲得において極めて重要なものとなっている。
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ノルウェーとハーランドの次は？
この劇的な勝利を受け、ノルウェーは日曜日にネーションズリーグのグループ首位を決める重要な一戦でポルトガルと対戦する。その後、ハーランドとチームメートは10月1日木曜日にウェールズと対戦する。
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