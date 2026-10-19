グエイは、週末のプレミアリーグの試合で片膝をつくことを選ばなかった複数の選手の一人だった。1月にクラブに加入したこのセンターバックは、他の選手たちが片膝をつく中、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、エインズリー・メイトランド＝ナイルズ、イッサ・ディオップとともに立ったままだった。

片膝をつく行為は、ジョージ・フロイドさんが殺害されたことを受け、2020年6月に始まった。しかし、キャプテンたちは2022年に実施を縮小することを決めた。現在、マンチェスター・シティで4人からなるリーダーグループの一員を務めるグエイは、この反人種差別の意思表示が本来の重みを失ったように感じると説明した。