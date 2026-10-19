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マンチェスター・シティDFマーク・グエイ、片膝をつく抗議行動をやめた理由を説明。クラブの財務に関する裁定にも言及
グエイ、片膝をつく行為の効果に疑問
グエイは、週末のプレミアリーグの試合で片膝をつくことを選ばなかった複数の選手の一人だった。1月にクラブに加入したこのセンターバックは、他の選手たちが片膝をつく中、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、エインズリー・メイトランド＝ナイルズ、イッサ・ディオップとともに立ったままだった。
片膝をつく行為は、ジョージ・フロイドさんが殺害されたことを受け、2020年6月に始まった。しかし、キャプテンたちは2022年に実施を縮小することを決めた。現在、マンチェスター・シティで4人からなるリーダーグループの一員を務めるグエイは、この反人種差別の意思表示が本来の重みを失ったように感じると説明した。
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より広範な社会変革を訴える
その行動が意味を失ったと思うかと問われると、グエイは率直に答えた。「そうかもしれません。僕はもうしばらく膝をついていません。ただ、その行動が実際に意味することを思って、いつも拍手はしてきました。キャンペーンが続いているのは素晴らしいことですし、メッセージも発信され続けています。それでも、もっとできることはあります。できることは常にあるはずです。キャンペーンをどう前進させられるか、考えなければならないと思います。これは必ずしもサッカーだけの問題ではなく、社会全体の問題だと思います。サッカーは、そのメッセージを広めるための希望の光にすぎません。さらに何ができるか、取り組んでいきたいです。PFAやリーグとともに、何ができるかを探れればと思います」
マンチェスター・シティの選手たち、ピッチ外の雑音を意に介さず
このDFは、マンチェスター・シティに重大な財務規則違反が認定されたという最近のニュースにも言及した。クラブはこの裁定を不服として異議を申し立てているが、グエイはチームがまったく動揺していないと強調。「落ち着いた表情の選手が多いのは、僕たちがクラブと、ここで行われてきたことを強く信頼しているからだ」と説明した。
「周囲の声を聞いて、起きていることすべてに影響されるのは簡単だ。でも、先ほど言ったように、チームの団結力や結びつき、全員が状況を受け止めてサッカーだけに集中している姿を見られて、とてもうれしい」
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マレスカとマンチェスター・シティの今後は？
マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、先週のパリ・サンジェルマン戦での敗戦から立て直し、AEKアテネ戦に臨む準備を進めなければならない。マンチェスター・シティは、膝の負傷で8週間離脱するアントワーヌ・セメニョを欠いて、この重要なチャンピオンズリーグの一戦に臨む。
一方、軽いけがを負ったアーリング・ハーランドは、キックオフを前に出場可否が判断される。マレスカ監督のチームは、たびたび話題に上ってきたチームの結束力を発揮し、欧州の舞台で重要な結果を手にする必要がある。
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