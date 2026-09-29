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マンチェスター・シティ、4億4000万ポンドの夏の大型補強に乗り出す前に「有罪評決を知っていた」か
極秘の調査結果が明らかに
マンチェスター・シティに対する衝撃的な裁定は、公になる数カ月前にクラブへ伝えられていたと報じられており、『ESPN』は内部関係者の話として、独立委員会の決定がクラブ幹部に最初に通知されたのは7月だったと伝えている。
プレミアリーグの財務規則違反として申し立てられていた115件のうち114件に関する有罪評決が発表されたのは金曜日になってからだったが、クラブ首脳陣は大規模な補強に乗り出すはるか前から、自分たちの運命を把握していたとされる。
シティは移籍市場で積極的な姿勢を取り、公式発表前に総額4億4000万ポンド超を投じて7人のトップチーム向け新戦力を確保した。
- AFP
記録破りの移籍市場
シティはこの移籍期間中、自らの移籍金最高額を2度更新した。7月2日にノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンドで獲得することで合意し、7月23日に正式契約を結んだ。続いて、チェルシーからエンソ・フェルナンデスを1億2500万ポンドで加え、英国史上最高額タイの補強となった。さらにイリマン・エンディアイェ、アユーブ・ブアディ、アラン、ジェレミー・モンガ、ヘロニモ・ルジの加入により、今夏の総支出は約4億4000万ポンドに達した。クラブは火曜日に問い合わせを受けた際、一連の経緯についてコメントを控えた。
クラブの潔白を維持すること
クラブは、2023年2月に告発が初めて発表されて以降、一貫して潔白を主張しており、控訴する意向だ。金曜日に発表された声明では、次のように述べられた。「プレミアリーグの手続きは依然として進行中であり、完了すべき重要な要素が残っており、厳格な守秘義務の対象となっている。そのため、マンチェスター・シティFCの立場は、2023年2月のクラブ声明と一貫している。クラブは8年にわたり、プレミアリーグの理事会および経営陣が、党派的影響を受けない独立的かつ公平で公正な規制当局として行動することを前提に、適正手続きを誠実に尊重してきた」
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次に何が起こるのか。
プレミアリーグのファンは今後、シティにどのような具体的制裁が科されるのかを知るまで長く待たされることになりそうだ。最高経営責任者フェラン・ソリアーノは、最近コペンハーゲンで行われた会合で、控訴手続きが長期化する可能性を示唆した。科され得る処分は高額な罰金や移籍禁止、勝ち点剥奪、あるいは降格にまで及ぶ可能性があり、この前例のない法廷闘争はまだ終わっていない。
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