マンチェスター・シティに対する衝撃的な裁定は、公になる数カ月前にクラブへ伝えられていたと報じられており、『ESPN』は内部関係者の話として、独立委員会の決定がクラブ幹部に最初に通知されたのは7月だったと伝えている。

プレミアリーグの財務規則違反として申し立てられていた115件のうち114件に関する有罪評決が発表されたのは金曜日になってからだったが、クラブ首脳陣は大規模な補強に乗り出すはるか前から、自分たちの運命を把握していたとされる。

シティは移籍市場で積極的な姿勢を取り、公式発表前に総額4億4000万ポンド超を投じて7人のトップチーム向け新戦力を確保した。